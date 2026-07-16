Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στην Αμερική έχουν επιστρέψει εδώ και λίγες εβδομάδες η Αμαλία Κωστοπούλου και ο σύζυγός της, Τζέικ, μετά το λαμπερό γαμήλιο τριήμερο στο Costa Navarino και το ταξίδι του μέλιτος στην Ιταλία. Το ζευγάρι, που είχε παντρευτεί με πολιτικό γάμο στο Όστιν του Τέξας, όπου διαμένουν, το περασμένο φθινόπωρο, είχε προχωρήσει σε ανταλλαγή όρκων στην Ελλάδα μπροστά στους περίπου 300 φίλους τους- κυρίως από τις ΗΠΑ- και στενούς τους συγγενείς.

Επιστρέφοντας στην Αμερική, η Αμαλία Κωστοπούλου, που θεωρείται επιτυχημένη δημιουργός περιεχομένου στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, προχώρησε σε μια αλλαγή που λίγοι, ίσως, περίμεναν: Η 29χρονη κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού, συστήνεται πλέον με το επώνυμο του 38χρονου συζύγου της, ο οποίος είναι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας και επενδυτής επιχειρηματικών κεφαλαίων. Είναι συνιδρυτής και εταίρος της 8VC, μιας εταιρείας επιχειρηματικών κεφαλαίων με έδρα τη Σίλικον Βάλεϊ και το Όστιν του Τέξας.

Advertisement

Advertisement

Μετά την επιστροφή της στην Αμερική, η Αμαλία παρέμεινε στο Άσπεν του Κολοράντο, ένα μέρος όπου επισκέπτεται συχνά με τον σύζυγό της.

Αμαλία & Τζέικ Μέντγουελ: Το άλμπουμ του γάμου τους

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost το επίσημο άλμπουμ του γάμου του ζεύγους Μέντγουελ, αναμένεται να δημοσιευτεί αποκλειστικά σε αμερικανικό περιοδικού, γι΄αυτόν τον λόγο μάλιστα εκείνη, παρά το γεγονός ότι είναι ιδιαίτερα δραστήρια στα social media, δεν ανέβασε ποτέ τις φωτογραφίες από το τριήμερο της Πύλου στο Instagram της.

Η Αμαλία Κωστοπούλου χρησιμοποιεί πλέον δημόσια αποκλειστικά το επώνυμο του συζύγου της και όχι του πατέρα της.