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Η Ολένα Ζελένσκα επέλεξε ένα καφέ κοστούμι με μινιμαλιστική αισθητική, ενώ η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συνδύασε ένα μπεζ παντελόνι με σακάκι σε απόχρωση του καρπουζιού.

Η Ούρσκα Μπακόβνικ Γιάνσα ξεχώρισε με ολόλευκο ταγέρ και καπέλο τύπου Παναμά, ενώ η Σάρλοτ Μερτς προτίμησε επίσης λευκό σύνολο για την επίσημη εκδήλωση.

Η Λίντα Ράμα διαφοροποιήθηκε επιλέγοντας ένα αυστηρό μαύρο σύνολο με μπερέ, προσδίδοντας μια ιδιαίτερη αισθητική στην παρουσία της κατά τη διάρκεια των εορτασμών.

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Η καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης στο Παρίσι δεν αποτελεί μόνο ένα από τα σημαντικότερα εθνικά γεγονότα της Γαλλίας, αλλά και μια περίσταση όπου οι εμφανίσεις των επισήμων τραβούν τα βλέμματα. Φέτος, στο επίκεντρο βρέθηκε η Μπριζίτ Μακρόν, η οποία παρέμεινε πιστή στη διαχρονική αισθητική που τη χαρακτηρίζει, επιλέγοντας ένα κομψό λευκό σύνολο.

Η Μπριζίτ Μακρόν επέλεξε ξανά το αγαπημένο της λευκό

Η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας εμφανίστηκε στην Πλατεία Κονκόρντ με ένα λευκό φόρεμα-παλτό σε αυστηρή γραμμή, με διπλή σειρά κουμπιών και μακριά μανίκια, παρά τις υψηλές θερμοκρασίες που άγγιξαν σχεδόν τους 30 βαθμούς Κελσίου.

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Το σύνολο ολοκληρώθηκε με καφέ γυαλιά ηλίου Miu Miu, γόβες με χρυσές λεπτομέρειες και διακριτικά αξεσουάρ Louis Vuitton, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την προτίμησή της στις καθαρές γραμμές και στους ουδέτερους χρωματικούς τόνους.

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Η Ολένα Ζελένσκα επένδυσε στη διαχρονική κομψότητα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε και η εμφάνιση της Ολένας Ζελένσκα, η οποία επέλεξε ένα καφέ κοστούμι με παντελόνι, συνδυασμένο με γόβες στην ίδια απόχρωση.

Το μονοχρωματικό σύνολο κινήθηκε σε διακριτικούς τόνους, ακολουθώντας τη μινιμαλιστική αισθητική που υιοθετεί συχνά η σύζυγος του Ουκρανού προέδρου στις δημόσιες εμφανίσεις της.

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Sous les applaudissements, grandes embrassades de Brigitte Macron avec les Zelensky sur les Champs-Élysées. Le niveau de familiarité est impressionnant.

« Ils nous auront tout fait », vraiment pic.twitter.com/R9QPn7bYrA — Carėne Tardy (@Carene1984) July 14, 2026

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πιστή στο χαρακτηριστικό της στιλ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παρέμεινε πιστή στις κλασικές επιλογές της, επιλέγοντας μπεζ παντελόνι, λευκό τοπ και σακάκι σε απόχρωση του καρπουζιού, ένα σύνολο που έδωσε χρώμα στις επίσημες εμφανίσεις της ημέρας.

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Το καπέλο Παναμά που ξεχώρισε

Από τις εμφανίσεις που σχολιάστηκαν περισσότερο ήταν εκείνη της Ούρσκα Μπακόβνικ Γιάνσα, συζύγου του πρωθυπουργού της Σλοβενίας.

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Επέλεξε ένα ολόλευκο ταγέρ, το οποίο συνδύασε με καπέλο τύπου Παναμά, δημιουργώντας μία από τις πιο καλοκαιρινές και ξεχωριστές εμφανίσεις της εκδήλωσης. Το look ολοκληρώθηκε με γόβες σε ανοιχτή απόχρωση με διακριτικό εφέ δαντέλας.

🇫🇷🇸🇮 Predsednik vlade Janez Janša in soproga Urška Bačovnik Janša sta prispela na Elizejske poljane, kjer bo potekala tradicionalna vojaška parada ob največjem francoskem državnem prazniku, dnevu Bastilje. pic.twitter.com/3DQziK8Ol9 — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) July 14, 2026

Κυριάρχησαν τα λευκά και οι ουδέτεροι τόνοι

Στις ουδέτερες αποχρώσεις κινήθηκε και η Σάρλοτ Μερτς, σύζυγος του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, η οποία επέλεξε λευκό φόρεμα με ασορτί σακάκι.

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Αντίθετα, η Λίντα Ράμα, σύζυγος του πρωθυπουργού της Αλβανίας Έντι Ράμα, διαφοροποιήθηκε επιλέγοντας ένα μαύρο σύνολο, το οποίο συνδύασε με μπερέ, δίνοντας μια πιο αυστηρή και ιδιαίτερη αισθητική στην εμφάνισή της.

REUTERS

Μια παρέλαση όπου ξεχώρισε και η κομψότητα

Πέρα από το στρατιωτικό σκέλος των εορτασμών, η φετινή παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης επιβεβαίωσε ότι οι εμφανίσεις των Πρώτων Κυριών και των επίσημων προσκεκλημένων εξακολουθούν να συγκεντρώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το λευκό κυριάρχησε στις περισσότερες επιλογές, ενώ οι διαχρονικές γραμμές, τα κομψά ταγέρ και τα προσεγμένα αξεσουάρ έδωσαν τον τόνο σε μία από τις πιο λαμπερές δημόσιες εμφανίσεις της χρονιάς.

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