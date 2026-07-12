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Το Wi-Fi αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς μας, όμως η απόδοσή του μπορεί να επηρεαστεί από παράγοντες που συχνά δεν φανταζόμαστε. Εκτός από το προφανές, που είναι το ρούτερ, υπάρχουν κάποια αντικείμενα μέσα στο σπίτι που μπορούν να μειώσουν την ισχύ του ιντερνετ.

Φούρνοι μικροκυμάτων

Οι φούρνοι μικροκυμάτων είναι μία από τις πιο συχνές αιτίες που μπορούν να επηρεάσουν το Wi-Fi. Αυτό συμβαίνει επειδή τόσο το Wi-Fi όσο και οι φούρνοι μικροκυμάτων λειτουργούν στη συχνότητα των 2,4 GHz. Οι παλαιότεροι φούρνοι μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στο ασύρματο δίκτυο, ιδιαίτερα όταν παρουσιάζουν φθορές ή όταν ανοίγει η πόρτα τους πριν ολοκληρωθεί η λειτουργία τους. Παρόμοιες παρεμβολές μπορούν επίσης να προκληθούν από λαμπτήρες φθορισμού και από τα συστήματα ανάφλεξης των αυτοκινήτων.

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Ενυδρεία και νερό

Το νερό μπορεί επίσης να επηρεάσει το σήμα του Wi-Fi. Για παράδειγμα, αν υπάρχει ένα ενυδρείο ανάμεσα στο router και στις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο, το σήμα μπορεί να γίνει πιο αδύναμο. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με τοίχους από μπετόν ή τούβλα, γιατί δυσκολεύουν το σήμα να περάσει, σε αντίθεση με το ξύλο ή τη γυψοσανίδα.

Για να λειτουργεί καλύτερα το Wi-Fi, είναι καλό το router να βρίσκεται σε κεντρικό και ψηλό σημείο του σπιτιού. Αν το σήμα παραμένει αδύναμο σε κάποια δωμάτια, μπορεί να βοηθήσει ένας ενισχυτής σήματος (Wi-Fi extender) ή ένα σύστημα mesh, που βελτιώνει την κάλυψη του δικτύου σε όλο το σπίτι.

Καθρέφτες και μεταλλικές επιφάνειες

Το σήμα του Wi-Fi «συμπεριφέρεται» παρόμοια με το φως, καθώς μπορεί να ανακλαστεί πάνω σε λείες και μεταλλικές επιφάνειες. Μεγάλοι καθρέφτες, τηλεοράσεις ή τοίχοι που περιέχουν μεταλλικά στοιχεία είναι πιθανό να αλλάξουν την πορεία των ραδιοκυμάτων, δημιουργώντας σημεία με ασθενές σήμα. Σε πολλές περιπτώσεις, η μετακίνηση του ρούτερ ή των συγκεκριμένων αντικειμένων μπορεί να περιορίσει το πρόβλημα.

Με πληροφορίες από bbc.com