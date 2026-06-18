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Μια πρωτότυπη τεχνολογική λύση για τη φροντίδα ηλικιωμένων και ατόμων με κινητικές δυσκολίες παρουσίασε η κινεζική εταιρεία τεχνολογίας Yueban, αποκαλύπτοντας ένα αυτόνομο «έξυπνο» ρομπότ–τουαλέτα που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο παροχής καθημερινής φροντίδας στο σπίτι, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Qazinform.

Η συσκευή, με την ονομασία Xiaoban, παρουσιάστηκε στο Shanghai International Elderly Care Expo 2026 ως μια αυτοματοποιημένη λύση υγιεινής, σχεδιασμένη ώστε να ενισχύει την αξιοπρέπεια των χρηστών και να μειώνει τη σωματική επιβάρυνση των φροντιστών.

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Σε αντίθεση με τις συμβατικές βοηθητικές τουαλέτες, το Xiaoban είναι μια κινητή μονάδα που μπορεί να μετακινείται αυτόνομα μέχρι το κρεβάτι του χρήστη. Μετά τη χρήση, ενεργοποιεί αυτόματα διαδικασίες καθαρισμού που περιλαμβάνουν πλύση τύπου μπιντέ, στέγνωμα με ζεστό αέρα και σύστημα φιλτραρίσματος για τον έλεγχο και την απομάκρυνση των οσμών.

Όταν ολοκληρωθεί η χρήση, το ρομπότ επιστρέφει μόνο του σε ειδική βάση σύνδεσης που επικοινωνεί με τις υδραυλικές εγκαταστάσεις του σπιτιού. Εκεί απορρίπτει τα απόβλητα, πραγματοποιεί έκπλυση του εσωτερικού του συστήματος μέσω ενσωματωμένου μηχανισμού άλεσης που έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει φραγές, και στη συνέχεια εκτελεί πλήρη κύκλο αυτοκαθαρισμού πριν γεμίσει ξανά και επαναφορτιστεί.

Για την ασφαλή μετακίνησή του μέσα στο σπίτι, το Xiaoban χρησιμοποιεί αισθητήρες, μεταξύ των οποίων και τεχνολογία LiDAR, που του επιτρέπει να αναγνωρίζει και να πλοηγείται στον εσωτερικό χώρο. Παράλληλα, διαθέτει λειτουργίες αυτόματης σύνδεσης στη βάση και αποστείρωσης, με στόχο τον περιορισμό της ανθρώπινης επαφής και τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής.

Στην κινεζική αγορά, η τιμή του Xiaoban έχει οριστεί στα 28.999 γιουάν (περίπου 4.000 δολάρια), ενώ η εταιρεία δεν έχει ακόμη ανακοινώσει τις διεθνείς τιμές διάθεσης.

Σύμφωνα με τη Yueban, το προϊόν προορίζεται κυρίως για δομές και περιβάλλοντα φροντίδας ηλικιωμένων, όπου η διατήρηση της ανεξαρτησίας των ατόμων και η μείωση του φόρτου εργασίας των φροντιστών αποτελούν βασικές προκλήσεις.

Παρότι το υψηλό κόστος ενδέχεται να περιορίσει την ευρεία υιοθέτησή του, η εμφάνιση του Xiaoban αναδεικνύει μια ευρύτερη τάση: την ανάπτυξη ρομποτικών λύσεων που καλύπτουν ακόμη και τις πιο ευαίσθητες και προσωπικές ανάγκες της καθημερινότητας σε κοινωνίες με ολοένα και πιο γηρασμένο πληθυσμό.

Με πληροφορίες από kazinform