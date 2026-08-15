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Κατά τη διάρκεια της μακράς πολιτικής του διαδρομής, υπηρέτησε ως υπουργός σε διάφορα χαρτοφυλάκια και ίδρυσε τα κόμματα των Φιλελευθέρων και της Δράσης.

Πριν από την ενασχόλησή του με τα κοινά, ο εκλιπών δραστηριοποιήθηκε επιχειρηματικά και κατείχε διοικητικές θέσεις στην εταιρεία Αλλατίνη Α.Ε.

Οι πολιτικές απόψεις και η δράση του προκάλεσαν κατά καιρούς έντονες αντιπαραθέσεις στον δημόσιο βίο, ενώ ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος εξέφρασε δημόσια τα συλλυπητήριά του.

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Σε ηλικία 87 ετών πέθανε ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος, που τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Με πολιτική διαδρομή που εκτεινόταν σε περισσότερες από τρεις δεκαετίες, ο Στέφανος Μάνος διετέλεσε μεταξύ άλλων, υπουργός Περιβάλλοντος, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ υπήρξε ιδρυτής των Φιλελευθέρων και συνιδρυτής της Δράσης.

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Παράλληλα, οι απόψεις του προκάλεσαν πολιτικές αντιπαραθέσεις σε σειρά ζητημάτων.

Από τις επιχειρήσεις στην πολιτική

Γεννημένος στην Αθήνα τον Δεκέμβριο του 1939, ο Στέφανος Μάνος ήταν γιος του χειρουργού Αλέξανδρου Μάνου, πρώην διευθυντή του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», και της Μαριέττας Πανούτσου.

Σπούδασε μηχανολόγος μηχανικός με ειδίκευση στην αεροδυναμική στο Πολυτεχνείο της Ζυρίχης και στη συνέχεια απέκτησε MBA από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ.

Πριν την ενασχόλησή του με την πολιτική, δραστηριοποιήθηκε επιχειρηματικά, αναλαμβάνοντας κορυφαίες διοικητικές θέσεις στην «Αλλατίνη Α.Ε.». Το 1977 αποχώρησε από την εταιρεία κατέβηκε για πρώτη φορά υποψήφιος στις εκλογές.

Η πολιτική διαδρομή

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Εξελέγη βουλευτής Β΄ Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία το 1977 και ανέλαβε υφυπουργός Δημοσίων Έργων. Τα επόμενα χρόνια πέρασε από σειρά κυβερνητικών θέσεων, ενώ στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη διετέλεσε υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Το 1998 η σύγκρουσή του με τον τότε πρόεδρο της ΝΔ Κώστα Καραμανλητον οδήγησε στη διαγραφή του από το κόμμα. Έναν χρόνο αργότερα ίδρυσε το κόμμα των Φιλελευθέρων, ενώ το 2004 εξελέγη βουλευτής Επικρατείας ως ανεξάρτητος συνεργαζόμενος με το ΠΑΣΟΚ.

Το 2009, μαζί με τον Βασίλη Κοντογιαννόπουλο και τον Γιάννη Μπουτάρη, ίδρυσε τη «Δράση», συνεχίζοντας την πολιτική του παρουσία με επίκεντρο τις φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις και την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του κράτους.

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Σκέρτσος: Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό, θλίψη και ευγνωμοσύνη

Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Στέφανου Μάνου εξέφρασε, με ανάρτησή του στο Facebook, ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος.

«Να ασχολείσαι με την πολιτική χωρίς να επιδιώκεις να είσαι αρεστός αλλά διαρκώς χρήσιμος ως ενεργός και ορθολογικός πολίτης. Αυτή είναι για εμένα η πολιτική παρακαταθήκη του Στέφανου Μάνου. Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό, θλίψη αλλά και ευγνωμοσύνη για τη διακριτή τροχιά που χάραξε στα δημόσια πράγματα έως το τέλος. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του».

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