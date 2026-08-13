Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Νικόλ Κίντμαν παραχώρησε συνέντευξη στη βρετανική Vogue, αναφερόμενη στον πρώτο της γάμο με τον Τομ Κρουζ και στην απόφασή της να δώσει προτεραιότητα στον έρωτα έναντι της καριέρας της.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στο πρόσφατο διαζύγιό της από τον Κιθ Έρμπαν, το οποίο ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2026 μετά από δεκαεννέα χρόνια κοινής πορείας.

Η 59χρονη σταρ περιέγραψε τη συναισθηματική της ευαλωτότητα, δηλώνοντας ωστόσο αποφασισμένη να προχωρήσει στη ζωή της με αισιοδοξία και ανοιχτή καρδιά.

Η ίδια τόνισε ότι τα τέσσερα παιδιά της αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητά της, επιδιώκοντας να τους προσφέρει συνεχή υποστήριξη και αγάπη.

Παρά το άγνωστο μέλλον, η Κίντμαν παραμένει ενεργή και έτοιμη να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις της προσωπικής της διαδρομής.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια σπάνια και βαθιά προσωπική εξομολόγηση έκανε η Νικόλ Κίντμαν στον δημοσιογράφο Giles Hattersley, για το τεύχος Σεπτεμβρίου 2026 της βρετανικής Vogue. Η συνάντησή τους έγινε στο κλαμπ Celeste, στο δυτικό Λονδίνο, με την 59χρονη σταρ να μιλά για τους δύο γάμους της, την οικογένεια, την καριέρα και το άγνωστο κεφάλαιο που ανοίγεται μπροστά της.

Ο παράφορος έρωτας με τον Τομ Κρουζ

Η Κίντμαν γύρισε τον χρόνο πίσω, στην εποχή που γνώρισε τον Τομ Κρουζ στα γυρίσματα της ταινίας «Days of Thunder». Παντρεύτηκαν την παραμονή των Χριστουγέννων του 1990, όταν εκείνη ήταν μόλις 23 ετών και ο Κρουζ ήδη ένας από τους μεγαλύτερους σταρ του Χόλιγουντ.

Advertisement

Advertisement

Όπως θυμάται, η απότομη είσοδός της σε έναν κόσμο δημοσιότητας, φωτογράφων και κόκκινων χαλιών τής φάνηκε απολύτως φυσιολογική. «Ερωτευτήκαμε παράφορα και ήταν τόσο απλό», εξομολογείται.

Άνθρωποι από το περιβάλλον της την είχαν προειδοποιήσει ότι ο γάμος θα επηρέαζε την ανερχόμενη καριέρα της και ότι κινδύνευε να περιοριστεί στον ρόλο της «συζύγου του Τομ Κρουζ». Εκείνη, όμως, δεν ενδιαφερόταν για τις συνέπειες. Ήταν ερωτευμένη, ήθελε να παντρευτεί και, όπως παραδέχεται σήμερα, ήταν τότε έτοιμη ακόμη και να θυσιάσει την καριέρα της.

Ο γάμος τους διήρκεσε περισσότερο από μία δεκαετία. Υιοθέτησαν δύο παιδιά, την Μπέλα και τον Κόνορ, ενώ εμφανίστηκαν μαζί στις ταινίες «Days of Thunder», «Far and Away» και «Eyes Wide Shut». Το διαζύγιο εκδόθηκε το 2001.

«Όλα είναι καινούργια, κάθε φορά»

Η συνέντευξη έρχεται λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου διαζυγίου της, από τον Κιθ Έρμπαν. Η Κίντμαν κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Σεπτέμβριο του 2025, έπειτα από 19 χρόνια γάμου, και η διαδικασία ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2026.

Όταν ρωτήθηκε εάν η εμπειρία του πρώτου διαζυγίου τη βοήθησε να αντιμετωπίσει το δεύτερο, απάντησε: «Όλα είναι καινούργια. Κάθε φορά!».

Παραδέχθηκε ότι υπήρξε περίοδος κατά την οποία αισθανόταν φοβισμένη και βαθιά ευάλωτη. Βρέθηκε μπροστά σε δύο επιλογές: είτε να κλειστεί στον εαυτό της είτε να προχωρήσει με ελπίδα. Επέλεξε το δεύτερο.

Advertisement

Η ίδια περιγράφει τη στάση ζωής της ως «πρώτα τα συναισθήματα». Δεν υπεραναλύει τις αποφάσεις της, αλλά ακολουθεί την καρδιά της, δοκιμάζει, κάνει λάθη, πέφτει και ξανασηκώνεται. Δηλώνει αποφασισμένη να παραμείνει ανοιχτή στην αγάπη, παρότι το μέλλον της μοιάζει σήμερα εντελώς άγνωστο.

Πάνω απ’ όλα τα παιδιά της

Η μεγάλη προτεραιότητα της Κίντμαν παραμένουν τα τέσσερα παιδιά της: η Μπέλα και ο Κόνορ από τον γάμο με τον Κρουζ και οι Σάντεϊ Ρόουζ και Φέιθ Μάργκαρετ από τον γάμο με τον Έρμπαν.

Το μήνυμα που θέλει να τους μεταφέρει είναι πως δεν είναι μόνα και ότι γύρω τους υπάρχουν άνθρωποι που τα αγαπούν και θα τους κρατούν το χέρι στις δύσκολες στιγμές.

Advertisement

Στα 59 της, με περισσότερα από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες χρόνια κινηματογραφικής διαδρομής και μία νέα προσωπική πραγματικότητα, η Νικόλ Κίντμαν συνοψίζει την αβεβαιότητά της με δύο ερωτήματα: «Πού πηγαίνω; Και τι ακολουθεί;». Η απάντηση μπορεί να μην έχει ακόμη δοθεί. Εκείνη, όμως, δηλώνει έτοιμη να τη συναντήσει με την καρδιά ανοιχτή.