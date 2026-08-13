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Μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται στη Σίβηρη Χαλκιδικής από το μεσημέρι της Πέμπτης (13.08.2026). Η επιχείρηση κατάσβεσης παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούν στο σημείο.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σπίτια έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ και κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι οικίες έχουν καεί. Η κατάσταση είναι καλύτερη στη Φούρκα, γιατί οι φλόγες βρίσκονται μακριά από κατοικίες. 3 χιλιόμετρα είναι το πύρινο μέτωπο από τη Σίβηρη έως τη Φούρκα.

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Η φωτιά λαμβάνει έκταση και για αυτό ενισχύθηκαν οι δυνάμεις κατάσβεσης.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, συνδράμουν 142 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 51 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 12 πυροσβεστών με 3 οχήματα από τη Μολδαβία, που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών), 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Συνδρομή στην επιχείρηση κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην Σίβηρη Χαλκιδικής και επιχειρούν 142 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 51 οχήματα, ενώ έχουν διατεθεί 9 Α/Φ και 7 Ε/Π, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2026

Μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις

Επιπλέον, μετά το μήνυμα από το 112 που εκδόθηκε για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, υπήρξε νέα ειδοποίηση από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Σίβηρη προς Μόλα Καλύβα και Κασσάνδρεια.

Παράλληλα, στάλθηκε μήνυμα να εκκενωθεί η Φούρκα με τον δυνατό αέρα να δυσκολεύει το έργο των πυροσβεστών. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Κασσάνδρα», έκλεισε ο δρόμος από την Κασσάνδρεα προς τη Σίβηρη.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Wildfire in your area



‼️ If you are in #Fourka of the regional unit of #Chalkidiki move away to #Skioni



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice Advertisement August 13, 2026

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Σίβηρη της Περιφερειακής Ενότητας #Χαλκιδικής απομακρυνθείτε προς #Κασσάνδρεια



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 13, 2026

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Φωτιά στο Ακόντιο Βοιωτίας

Την ίδια ώρα φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ακόντιο Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.

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#Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ακόντιο Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 2 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2026

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωσης της Πυροσβεστικής, οι φωτιές που ξέσπασαν στο Βαρθολομιό Ηλείας και τη Μακύνεια Ναυπακτίας δεν έχουν ενεργό μέτωπο.

Δείτε εικόνες από τη φωτιά στη Σίβηρη:

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Ριπές άνω των 100 χλμ./ώρα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Άνδρο το επόμενο 48ώρο

Ριπές ανέμου πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα αναμένονται σήμερα και αύριο, Παρασκευή (14/08), με τους βοριάδες να εξασθενούν από την προσεχή Κυριακή, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.

Αττική, Βοωτία, Εύβοια, Κρήτη, αλλά και Άνδρος θα βρεθούν στο επίκεντρο των θυελλωδών ανέμων για το επόμενο 48ωρο. Σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες και την έντονη ξηρασία των τελευταίων ημερών, δημιουργούνται επικίνδυνες συνθήκες για το ξέσπασμα πυρκαγιών αλλά και για την επέκτασή τους.

Σύμφωνα με το meteo, σήμερα και αύριο μικρή ενίσχυση θα παρουσιάσει το μελτέμι στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά, φτάνοντας κατά τόπους τα 7 μποφόρ (μέσος άνεμος) και από την Παρασκευή τα 7 έως 8 μποφόρ (μέσος άνεμος).

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