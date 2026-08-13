Μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται στη Σίβηρη Χαλκιδικής από το μεσημέρι της Πέμπτης (13.08.2026). Η επιχείρηση κατάσβεσης παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούν στο σημείο.
Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σπίτια έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ και κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι οικίες έχουν καεί. Η κατάσταση είναι καλύτερη στη Φούρκα, γιατί οι φλόγες βρίσκονται μακριά από κατοικίες. 3 χιλιόμετρα είναι το πύρινο μέτωπο από τη Σίβηρη έως τη Φούρκα.
Η φωτιά λαμβάνει έκταση και για αυτό ενισχύθηκαν οι δυνάμεις κατάσβεσης.
Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, συνδράμουν 142 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 51 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 12 πυροσβεστών με 3 οχήματα από τη Μολδαβία, που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών), 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Συνδρομή στην επιχείρηση κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
Μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις
Επιπλέον, μετά το μήνυμα από το 112 που εκδόθηκε για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, υπήρξε νέα ειδοποίηση από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Σίβηρη προς Μόλα Καλύβα και Κασσάνδρεια.
Παράλληλα, στάλθηκε μήνυμα να εκκενωθεί η Φούρκα με τον δυνατό αέρα να δυσκολεύει το έργο των πυροσβεστών. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Κασσάνδρα», έκλεισε ο δρόμος από την Κασσάνδρεα προς τη Σίβηρη.
Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
Φωτιά στο Ακόντιο Βοιωτίας
Την ίδια ώρα φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ακόντιο Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.
Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωσης της Πυροσβεστικής, οι φωτιές που ξέσπασαν στο Βαρθολομιό Ηλείας και τη Μακύνεια Ναυπακτίας δεν έχουν ενεργό μέτωπο.
Δείτε εικόνες από τη φωτιά στη Σίβηρη:
Ριπές άνω των 100 χλμ./ώρα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Άνδρο το επόμενο 48ώρο
Ριπές ανέμου πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα αναμένονται σήμερα και αύριο, Παρασκευή (14/08), με τους βοριάδες να εξασθενούν από την προσεχή Κυριακή, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.
Αττική, Βοωτία, Εύβοια, Κρήτη, αλλά και Άνδρος θα βρεθούν στο επίκεντρο των θυελλωδών ανέμων για το επόμενο 48ωρο. Σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες και την έντονη ξηρασία των τελευταίων ημερών, δημιουργούνται επικίνδυνες συνθήκες για το ξέσπασμα πυρκαγιών αλλά και για την επέκτασή τους.
Σύμφωνα με το meteo, σήμερα και αύριο μικρή ενίσχυση θα παρουσιάσει το μελτέμι στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά, φτάνοντας κατά τόπους τα 7 μποφόρ (μέσος άνεμος) και από την Παρασκευή τα 7 έως 8 μποφόρ (μέσος άνεμος).