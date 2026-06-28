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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στο 1ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αντιρρίου-Ναυπάκτου, όταν ένα ΙΧ συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα. Το ατύχημα συνέβη καθώς ο οδηγός του αυτοκινήτου, που κινούνταν προς Ναύπακτο, επιχείρησε αριστερή στροφή για να μπει σε επιχείρηση, με αποτέλεσμα η μοτοσικλέτα που ακολουθούσε να προσκρούσει στο πλάι του.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που ο οδηγός εκτινάχθηκε σε απόσταση 15 μέτρων εκτός δρόμου, ενώ η μηχανή προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού. Ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας.

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Μάλιστα, ένας από αυτούς ακινητοποίησε διερχόμενο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο επέστρεφε από το Αγρίνιο, προκειμένου να παρασχεθούν άμεσα οι πρώτες βοήθειες στον τραυματία.

Το πλήρωμα του ασθενοφόρου ανέλαβε τη διακομιδή του τραυματία στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο αναβάτης, ο οποίος κατάγεται από το Αγρίνιο, φέρει τραύματα στα κάτω άκρα και στα χέρια. Τα ακριβή αίτια του τροχαίου ατυχήματος διερευνά η Τροχαία Ναυπακτίας.