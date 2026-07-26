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Συναγερμός προκλήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (26/7) στο Αντίρριο, όταν οδηγός Ι.Χ. αρνήθηκε να σταματήσει σε αστυνομικό έλεγχο, συγκρούστηκε με περιπολικό στην προσπάθειά του να διαφύγει και στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημά του, διαφεύγοντας πεζός. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο πριν από τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο Αντίρριο.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του NafpaktiaNews.gr, οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο, όμως εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα και, στην προσπάθειά του να διαφύγει, εμβόλισε περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. Λίγη ώρα αργότερα εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του σε χωράφι κοντά στο κοιμητήριο της περιοχής και διέφυγε πεζός.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη του οδηγού.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ακούστηκαν πυροβολισμοί. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, η συγκεκριμένη πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από την Ελληνική Αστυνομία.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή έως ότου εντοπιστεί ο δράστης.