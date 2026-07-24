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Αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες βρίσκεται ένας 28χρονος που συνελήφθη για τον άγριο ξυλοδαρμό της 37χρονης πρώην συντρόφου του στην Καλλιθέα, η οποία βρισκόταν στον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κύησης και απόπειρα πρόκλησης βαριάς ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο κατηγορούμενος φέρεται να μετέβη στο σπίτι της γυναίκας, όπου της επιτέθηκε με γροθιές και κλωτσιές, ενώ, κατά τις ίδιες πληροφορίες, τη χτύπησε και στην κοιλιά με το γόνατό του.

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Η 37χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε επείγουσα καισαρική τομή. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, το νεογνό δεν κατάφερε να επιβιώσει.

Ο 28χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης (23/7) στην οδό Ερμού και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.