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Η παρουσιάστρια επεξεργάζεται τις τελευταίες λεπτομέρειες του συμβολαίου της με τους νομικούς της συμβούλους πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις.

Το περιεχόμενο της νέας τηλεοπτικής εκπομπής παραμένει αδιευκρίνιστο, καθώς οι συζητήσεις για τη ζώνη του Σαββατοκύριακου δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί.

Οι ιθύνοντες του καναλιού διαψεύδουν τις φήμες που συνδέουν την παρουσιάστρια με την ανάληψη του προγράμματος Dancing with the Stars.

Παράλληλα με τα επαγγελματικά της, η παρουσιάστρια προετοιμάζεται για τη μετακόμιση στη νέα της κατοικία και τον επερχόμενο γάμο της.

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Στο στάδιο των υπογραφών βρίσκεται πλέον το συμβόλαιο της Φαίη Σκορδά με τον ΑΝΤ1 μετά από σειρά διαπραγματεύσων και συναντήσεων που ξεκίνησαν στις αρχές του μήνα. Πηγές της HuffPost αναφέρουν πως η 46χρονη παρουσιάστρια επεξεργάζεται τις τελευταίες λεπτομέρειες μαζί με τους δικηγόρους της, οπότε είναι πλέον θέμα ημερών η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την επανεκκίνηση της συνεργασίας τους που είχε σταματήσει το 2022.

Το πρωί της Τετάρτης η Φαίη Σκορδά δημοσίευσε ένα Insta Story από το σπίτι της γράφοντας τη λέξη Buongiorno, όπως ήταν ο τίτλος της εκπομπής που παρουσιάζε στο MEGA.

Αυτό που δεν διευκρινίζεται ξεκάθαρα είναι το περιεχόμενο της εκπομπής που θα παρουσιάσει η Φαίη καθώς οι προσπάθειες της διοίκησης του ΑΝΤ1 να την τοποθετήσουν απέναντι από τη Ναταλία Γερμανού τα μεσημέρια του Σαββατοκύριακου δεν έχουν ακόμα τελεσφορήσει. Πάντως, πηγή από τον ΑΝΤ1 αναφέρει στη HuffPost πως στις κουβέντες που είχαν γίνει με τη Φαίη Σκορδά για το εν λόγω ζωντανό μαγκαζίνο δεν είχε τεθεί καθόλου η ώρα έναρξης της εκπομπής.

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Οι ίδιες πηγές επίσης δεν επιβεβαιώνουν σε καμία περίπτωση τη φήμη που θέλει τη Φαίη να παρουσιάζει το Dancing with the Stars αφού η πρόταση είχε γίνει ήδη στη Ζέτα Μακρυπούλια.

Η Φαίη Σκορδά με τον αρραβωνιαστικό της Αλέξανδρο Αθανασιάδη, τον Άρη Καβατζίκη και τον Στέλιο Καφαντάρη.

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν πως ο πιο ένθερμος υποστηρικτής της επιστροφής της στην ΑΝΤ1, ήταν από την πρώτη στιγμή ο πρώην σύζυγός της, Γιώργος Λιάγκας, ο οποίος είχε προσπαθήσει να την πείσει πριν από τέσσερα χρόνια να μην αποχωρήσει από το κανάλι του Αμαρουσίου.

Φαίη Σκορδά: Η νέα της ζωή

Και ενώ ο Γιώργος Λιάγκας συνεχίζει αυτή την περίοδο τις διακοπές με τους γιους τους, η Φαίη Σκορδά βρίσκεται ακόμα στην Αθήνα καθώς ανακαινίζει την κατοικία που έχει αγοράσει στο Νέο Ψυχικό και θα μετακομίσει το φθινόπωρο μαζί τα παιδιά της και τον 42χρονο αρραβωνιαστικό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη.

Η Φαίη Σκορδά στο τελευταίο «Πρωινό» της σεζόν 2018-2019 στο Island.

Σύμφωνα με όσα έχουν ακουστεί, ο γάμος του ζευγαριού θα πραγματοποιηθεί μέσα στον Σεπτέμβριο ή και λίγο αργότερα, ενώ η ίδια δεν έχει αποκαλύψει ακόμα αν θα είναι θρησκευτικός (που είναι το επικρατέστερο σενάριο) ή πολιτικός. Προς το παρόν η ίδια έχει κάποιες προγραμματισμένες ολιγοήμερες οικογενειακές αποδράσεις στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα αλλά και στην Κύπρο.