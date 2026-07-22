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Νέα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφονται σε αρκετές περιοχές τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στην υπόλοιπη Αττική, ενώ συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται επί ποδός για την αποκατάσταση.



Η διακοπή ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 15:20 και αρχικά επηρέαζε τις περιοχές όπως η Κυψέλη, τα Εξάρχεια, το Κολωνάκι, το Ζωγράφου και το Γκύζη. Λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα προβλήματα στην ηλεκτροτόδηση παρουσιάστηκαν σε Ζωγράφου, Μενίδι, Μεταμόρφωση ενώ λίγο πριν τις17:00 προβλήματα υπάρχουνσε Λούτσα, Πικέρμι και Σπάτα. Λίγο μετάτις 18:00 προβλήματα αντιμετωπίζουνη Αγορά και το Λιμάνι του Πειραιά, Κοκκινιά, Κορυδαλλός, Νίκαια, Ίλιον, Περιστέρι.

Λίγο μετά τις19:30 χωρίς ρεύμα έμειναν και οι περιοχέςΑμπελάκια Σαλαμίνας, Παλούκια Σαλαμίνας, Σαλαμίνα και ο Γέρακας. Στις20:00 οΔΕΔΔΗΕ ενημέρωσε πωςχωρίς ρεύμα είναι οι περιοχέςΜαρκόπουλο και Σκάλα Ωρωπού.



Από τη διακοπή ρεύματος έχουν επηρεαστεί τα καταστήματα, ενώ παράλληλα σημειώνονται προβλήματα στη λειτουργία φωτεινών σηματοδοτών σε κεντρικούς δρόμους, δημιουργώντας δυσκολίες στην κυκλοφορία.



Την ίδια ώρα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχθεί αρκετές κλήσεις για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Πυροσβεστικά οχήματα κινούνται στις πληγείσες περιοχές προκειμένου να ανταποκριθούν στα περιστατικά και να παρέχουν βοήθεια όπου χρειάζεται.



Σύμφωνα με την ενημέρωση για τις βλάβες του ΔΕΔΔΗΕ, η αποκατάσταση για τις πληγείσες περιοχές αναμένεται να ολοκληρωθεί σταδιακά:



Αγορά Πειραιά, Λιμάνι Πειραιά: εκτιμώμενη αποκατάσταση έως τις 20:00



Κοκκινιά, Κορυδαλλός, Νίκαια: εκτιμώμενη αποκατάσταση έως τις 20:30



Ίλιον, Περιστέρι: εκτιμώμενη αποκατάσταση έως τις 21:00



Αμπελάκια Σαλαμίνας, Παλούκια Σαλαμίνας, Σαλαμίνα: εκτιμώμενη αποκατάσταση έως τις 22:30



Μαρκόπουλο Ωρωπού, Σκάλα Ωρωπού: εκτιμώμενη αποκατάσταση έως τις 22:30

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