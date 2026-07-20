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Ο τραγουδιστής προγραμματίζει την πρεμιέρα του στην Πύλη Αξιού για τα τέλη Αυγούστου ή τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Οι εμφανίσεις του στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να ολοκληρωθούν στα μέσα Οκτωβρίου, με τον καλλιτέχνη να επιστρέφει στη συνέχεια στην Αθήνα.

Ο Νίκος Βέρτης θα συνεχίσει τις καθιερωμένες συναυλίες του στο εξωτερικό, όπου διατηρεί μεγάλη δημοτικότητα σε χώρες των Βαλκανίων και το Ισραήλ.

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Τέσσερα χρόνια είχε να εμφανιστεί ο Νίκος Βέρτης στη συμπρωτεύουσα, οπότε η είδηση της επιστροφής του στις πίστες της Θεσσαλονίκης σίγουρα θα χαροποιήσει ιδιαίτερα το κοινό του.

Αν και μέχρι το 2022 ο τραγουδιστής εμφανιζόταν στο «Όραμα» στην περιοχή του αεροδρομίου, όπου υπήρξε συνιδιοκτήτης, μετά από μια μεγάλη δικαστική διαμάχη που είχε συζητηθεί πολύ εκείνη την εποχή, δεν τραγούδησε ξανά στη συμπρωτεύουσα.

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Η πρόταση από τον επιχειρηματία Κώστα Μπερτάκη για την «Πύλη Αξιού» λέγεται πως είχε γίνει ήδη από τα τέλη του χειμώνα και μάλιστα ακουγόταν αρχικά ότι ο Νίκος Βέρτης θα έπαιρνε τη σκυτάλη από τη Νατάσα Θεοδωρίδου και τον Σάκη Ρουβά.

Τελικά όμως ο δημοφιλής τραγουδοποιός, ο οποίος θα συμπληρώσει τα 50 του χρόνια στις 21 Αυγούστου, αποφάσισε να κάνει πρεμιέρα λίγο πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου ή το πρώτο του Σεπτεμβρίου.

Πριν από λίγες μέρες ο Νίκος Βέρτης έκανε μια σύντομη απόδραση με σκάφος στη Μύκονο.

Νίκος Βέρτης: Παράταση των εμφανίσεών του στο Elan

Αυτή την περίοδο ο Νίκος Βέρτης συνεχίζει με επιτυχία τις εμφανίσεις του κάθε Σάββατο Κυριακή στο Elan (γαλλική λέξη που σημαίνει «ορμή») δίπλα σχεδόν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το μοναδικό καλοκαιρινό νυχτερινό κέντρο της πρωτεύουσας. Μάλιστα το σχήμα που συμπληρώνει η Μαλού και η Φαίη Θεοχάρη, έχει πάρει ήδη παράταση και όπως ανακοινώθηκε το φινάλε θα γίνει την επόμενη Κυριακή 26 Ιουλίου.

Στην πρεμιέρα του Elan τον Ιούνιο είχε δώσει το παρών ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Μετά τις εμφανίσεις του στη Θεσσαλονίκη που θα ολοκληρωθούν στα μέσα του Οκτώβρη, ο Νίκος Βέρτης θα επιστρέψει στο YTON της Αθήνας. Μάλιστα φήμες αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται αυτή να είναι και η τελευταία σεζόν που ο τραγουδιστής θα εμφανιστεί στον συγκεκριμένο χώρο, ενώ ταυτόχρονα θα πραγματοποιήσει, όπως κάθε χρόνο, σειρά συναυλιών στο εξωτερικό, καθώς είναι ιδιαίτερα δημοφιλής σε χώρες των Βαλκανίων και φυσικά στο Ισραήλ.