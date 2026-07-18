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Συναγερμός έχει σημάνει στην οδό Ευελπίδων 7, στην Κυψέλη μετά από αναφορές για ύποπτη βαλίτσα που εντοπίστηκε σε ακατοίκητο κτίριο, επί της οδού Ευελπίδων, στην Κυψέλη, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Πληροφορίες ότι η βαλίτσα έχει μέσα ανθρώπινα μέλη

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μια περίεργη οσμή κινητοποίησε τους περίοικους ενώ τη βαλίτσα βρήκε ένας άστεγος. Μέσα σε αυτή βρίσκεται ανθρώπινο μέλος.

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Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί οι οποίοι πραγματοποιούν έρευνες και αναμένεται ιατροδικαστής. Ο χώρος έχει απoκλειστεί από την ΕΛ.ΑΣ.