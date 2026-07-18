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Ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας απέδωσε το φαινόμενο σε γεωλογικά κενά της έρευνας και σε ασυνέχειες του εδάφους.

Ο υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Ταχιάος διαβεβαίωσε ότι δεν υφίσταται πρόβλημα στατικότητας και δεσμεύτηκε για την αποκατάσταση των ζημιών.

Οι κάτοικοι παραμένουν ανήσυχοι για την ασφάλειά τους, ζητώντας επίσημες γραπτές εγγυήσεις από τους αρμόδιους φορείς για τις ιδιοκτησίες τους.

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Τρομοκρατημένοι παραμένουν οι κάτοικοι της Κυψέλης από τις ρωγμές που σχηματίστηκαν σε τουλάχιστον 200 σπίτια λόγω των εργασιών του μετροπόντικα για την γραμμή του Μετρό 4. Αρκετοί ένοικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους ενώ ζητούν ελέγχους και γραπτές εγγυήσεις καθώς έχει παρατηρηθεί και καθίζηση του εδάφους.

Ο Ευθύμιος Λέκκας, καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος ΟΑΣΠ, μίλησε το πρωί του Σαββάτου (18.07.2026) στο Ertnews για το φαινόμενο με τις ρωγμές στις πολυκατοικίες της Κυψέλης, λέγοντας πως υπήρξαν κενά στην έρευνα για τη νέα γραμμή του Μετρό, σχετικά με τις γεωλογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.

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Εκτίμησε πως πιθανότητα δεν υπάρχει πρόβλημα με στατική επάρκεια των τουλάχιστον 16 κτιρίων, αν και χρειάζεται να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα.

Σύμφωνα με τον καθηγητή, το πρόβλημα με τις ρωγμές δεν προέκυψε από σεισμούς και έγινε αντιληπτό όταν ξεκίνησε να αναβλύζει τσιμέντο από κήπο της περιοχής. Εξήγησε πως με αυτό το τσιμέντο επενδύεται η στοά μόλις περάσει ο μετροπόντικας για την ασφάλεια της περιοχής.

Πρόσθεσε πως λόγω ασυνέχειας που υπάρχει στον αθηναϊκό σχιστόλιθο, αυτό το τσιμέντο βγήκε στην επιφάνεια και εξήγησε πως ο συγκεκριμένος σχιστόλιθος έχει προβλήματα από διαρρήξεις και αποσάθρωση του εδάφους.

Με τη σειρά του, ο υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Νίκος Ταχιάος, επανέλαβε πως δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας και το φαινόμενο πιθανόν έχει σταματήσει ήδη.

Ξεκαθάρισε πως οι βλάβες που προκλήθηκαν στα σπίτια θα αποκατασταθούν από την ανάδοχο εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο της νέας γραμμής του Μετρό και τόνισε πως το φαινόμενο στην Κυψέλη δεν πρέπει να σχετίζεται με την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα.

Οι κάτοικοι παραμένουν με την αγωνία για τις περιουσίες τους και κυρίως για την ασφάλειά τους, ζητώντας γραπτές εγγυήσεις που, σύμφωνα με τους ίδιους, δεν τους έχουν δοθεί.

Κάτοικος περιέγραψε μάλιστα πως το πρόβλημα έγινε αντιληπτό όταν ένα βράδυ άκουσε έναν δυνατό κρότο που έμοιαζε με σεισμό και την επόμενη ημέρα είδε πως στράβωσαν οι κάσες του διαμερίσματός του.