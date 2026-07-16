Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Μια 47χρονη γυναίκα αντιμετωπίζει τον κίνδυνο απώλειας της όρασής της μετά από σοβαρή μόλυνση στο δεξί της μάτι από παράσιτο.

Η ασθενής προσβλήθηκε από κερατίτιδα ακανθαμοιβάδας και μυκητιασική κερατίτιδα αφού έπλυνε το πρόσωπό της φορώντας φακούς επαφής.

Οι γιατροί προχώρησαν σε συρραφή των βλεφάρων της για την προστασία του οφθαλμού και της χορήγησαν εντατική φαρμακευτική αγωγή.

Η γυναίκα θα χρειαστεί στο μέλλον μεταμόσχευση κερατοειδούς, ενώ παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς σε εβδομαδιαία βάση.

Η ίδια απευθύνει έκκληση στους χρήστες φακών επαφής να αποφεύγουν την επαφή τους με το νερό για την αποφυγή αντίστοιχων περιστατικών.

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Μια 47χρονη από το Λάνκασαϊρ της Αγγλίας κινδυνεύει να χάσει την όρασή της από το δεξί μάτι, αφού προσβλήθηκε από ένα παράσιτο όταν έπλυνε το πρόσωπό της φορώντας φακούς επαφής.

Η Έμα Μάρσντεν καθάριζε στάβλους αλόγων τον Φεβρουάριο όταν σκόνταψε και έπεσε με το κεφάλι σε ένα καρότσι γεμάτο χώμα και νερό. Έπλυνε το πρόσωπο και τα χέρια της χωρίς να αφαιρέσει τους φακούς επαφής της, τους οποίους έβγαλε αργότερα το ίδιο βράδυ. Τέσσερις ημέρες μετά άρχισε να αισθάνεται τσούξιμο και αφόρητο πόνο στο δεξί μάτι καταλήγοντας στο νοσοκομείο.

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Οι αρχικές εξετάσεις βγήκαν καθαρές και οι γιατροί εκτίμησαν ότι επρόκειτο για έλκος και της έδωσαν εξιτήριο συνταγογραφώντας της σταγόνες για τα μάτια. Ωστόσο, τις επόμενες ημέρες η κατάστασή της επιδεινώθηκε, ο πόνος έγινε ακόμη πιο έντονος και έχασε πλήρως την όρασή της από το συγκεκριμένο μάτι.

@emsie.finds Your eyes are so precious and the only ones you’ll ever have. I wish I had known about this parasite and taken my lenses out when I got water on my face. Please if you wear contacts, take them out before you go in water. It’s not worth it. 😢 ♬ Your Eyes Tell Stories – Bo Staloch

Στις 7 Μαρτίου, μετά από επίσκεψη στο νοσοκομείο, διαγνώστηκε με κερατίτιδα από ακανθαμοιβάδα (Acanthamoeba keratitis), μια σπάνια οφθαλμική λοίμωξη που προκαλείται από παράσιτο το οποίο προσβάλλει τον κερατοειδή. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι έπασχε και μία μορφή μυκητιασικής κερατίτιδας, καθώς και από έλκη στον κερατοειδή.

Το λάθος που κάνουμε όλοι

Οι γιατροί της εξήγησαν ότι πιθανότατα μολύνθηκε επειδή έπλυνε το πρόσωπό της φορώντας ακόμη τους φακούς επαφής, καθώς το συγκεκριμένο παράσιτο βρίσκεται συνήθως στο νερό της βρύσης.

Η λοίμωξη προκάλεσε σοβαρή βλάβη στον κερατοειδή, με αποτέλεσμα οι χειρουργοί να ράψουν προσωρινά τα βλέφαρά της ώστε να προστατευτεί το μάτι και να διευκολυνθεί η επούλωση. Παράλληλα, της χορηγήθηκε αγωγή με κολλύρια που έπρεπε να χρησιμοποιεί κάθε ώρα.

Η Μάρσντεν, που είναι μητέρα τριών παιδιών, περιέγραψε τον πόνο ως αφόρητο. «Όταν ξύπνησα το επόμενο πρωί, κάθε φορά που το φως έπεφτε στο μάτι μου, ο πόνος ήταν τόσο έντονος που δεν μπορούσα να ανοίξω τα μάτια μου», είπε και δήλωσε ότι την τρομάζει το ενδεχόμενο να χάσει την όρασή της από το δεξί της μάτι.

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«Είναι αφόρητα επώδυνο και όλα σταματούν, η ζωή σου σταματά. Έχω κάνει τρία παιδιά και ο τοκετός είναι ένα όνειρο σε σύγκριση με αυτόν τον πόνο», είπε ενώ υποστήριξε ότι ακόμα και οι γιατροί εξεπλάγησαν από την ταχύτητα με την οποία έδρασε το παράσιτο.

Σημείωσε επίσης ότι το περιστατικό την ανάγκασε για περισσότερες από τρεις εβδομάδες να παραμένει στο σκοτάδι και να χάσει την ανεξαρτησία της. Οι γιατροί την έχουν ενημερώσει επίσης ότι στο μέλλον θα χρειαστεί μεταμόσχευση κερατοειδούς.

Παρά τις δυσκολίες, η Μάρσντεν δήλωσε αποφασισμένη να παραμείνει αισιόδοξη, επισημαίνοντας ότι εξακολουθεί να βλέπει από το άλλο μάτι και ελπίζει πως η κατάστασή της θα βελτιωθεί με τον χρόνο.

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Σήμερα παρακολουθείται σε εβδομαδιαία βάση από τους γιατρούς του νοσοκομείου και συνεχίζει εντατική θεραπεία με έξι δόσεις κολλύριου κάθε δύο ώρες. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όσους χρησιμοποιούν φακούς επαφής να τηρούν πιστά τις οδηγίες υγιεινής, υπενθυμίζοντας ότι δεν πρέπει να φοριούνται κατά το ντους, το κολύμπι ή ακόμη και κατά το πλύσιμο του προσώπου.