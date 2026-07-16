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Το εντυπωσιακό φαινόμενο σχηματίστηκε από την υπερθέρμανση του εδάφους και προκάλεσε έκπληξη στους πελάτες και τους εργαζόμενους του καταστήματος.

Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι ανεμοστρόβιλοι σκόνης αποτελούν ανοδικά περιστρεφόμενες δίνες αέρα που εμφανίζονται κυρίως σε συνθήκες έντονης ζέστης και ξηρασίας.

Το φαινόμενο εξασθένησε μετά από λίγα λεπτά, καθώς διακόπηκε η παροχή θερμού αέρα που το τροφοδοτούσε με ενέργεια.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο για το υπόλοιπο του Ιουλίου και πιθανώς του Αυγούστου.

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Ένα εντυπωσιακό και σπάνιο καιρικό φαινόμενο καταγράφηκε σε χώρο στάθμευσης έξω από αγρόκτημα στο Λίνκολνσαϊρ της Βρετανίας, την ώρα που η χώρα βρισκόταν αντιμέτωπη με ισχυρό κύμα καύσωνα.

Βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει έναν ανεμοστρόβιλο σκόνης («dust devil») να σχηματίζεται ξαφνικά, να υψώνεται στον ουρανό και να αποκτά όλο και μεγαλύτερη ένταση. Πελάτες και εργαζόμενοι του The Vine Farm Shop & Cafe παρακολουθούν με έκπληξη το εντυπωσιακό φαινόμενο, καθώς σκόνη και ελαφρά αντικείμενα παρασύρονται ψηλά στον αέρα. Το περιστατικό καταγράφηκε την περασμένη εβδομάδα, με τον ανεμοστρόβιλο να εξασθενεί σταδιακά λίγα λεπτά αργότερα.

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«Δεν είναι κάτι που βλέπουμε κάθε μέρα στο πάρκινγκ» του καταστήματος, δήλωσε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος του The Vine Farm Shop & Cafe.

Πώς δημιουργούνται οι ανεμοστρόβιλοι σκόνης

Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Βρετανίας (Met Office), οι ανεμοστρόβιλοι σκόνης είναι ανοδικά περιστρεφόμενες δίνες αέρα, οι οποίες μπορούν να φτάσουν σε ύψος από λίγα μέτρα έως και περισσότερα από 300 μέτρα. Η διάμετρός τους είναι συνήθως μικρή και η διάρκειά τους περιορίζεται σε λίγα λεπτά, μέχρι να διακοπεί η παροχή θερμού αέρα που τους τροφοδοτεί.

Τα φαινόμενα αυτά εμφανίζονται κυρίως σε περιόδους έντονης ζέστης και ξηρασίας. Το υπερθερμασμένο έδαφος δημιουργεί ισχυρά ανοδικά ρεύματα αέρα, τα οποία παρασύρουν σκόνη και ελαφρά αντικείμενα, σχηματίζοντας τη χαρακτηριστική περιστρεφόμενη στήλη. Την περίοδο που σημειώθηκε το περιστατικό στο Λίνκολνσαϊρ, η θερμοκρασία είχε φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Το Met Office επισημαίνει ότι οι υψηλές βαρομετρικές πιέσεις εξακολουθούν να διατηρούν το κύμα καύσωνα στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να παραμείνουν πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα έως τα τέλη Ιουλίου. Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν, μάλιστα, ότι νέα κύματα ζέστης είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μέσα στον Αύγουστο.