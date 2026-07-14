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Στην Πάρο βρίσκεται η Μάρα Ζαχαρέα εδώ και λίγες μέρες μαζί με τον συζυγό της Θεόδωρο Ρουσόπουλο. Η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star και ο βουλευτής της κυβέρνησης διατηρούν μια ιδιαίτερα καλόγουστη εξοχική κατοικία στο Υστέρνι όπου φιλοξενεί κάθε καλοκαίρι στενά συγγενικά και φιλικά τους πρόσωπα.

Όπως συνηθίζει τα τελευταία καλοκαίρια, έτσι και φέτος, η Μάρα Ζαχαρέα δεν διστάζει να δημοσιεύει τις πιο χαλαρές της στιγμές, δείχνοντας μάλιστα την καλλίγραμμη σιλουέτα της, για την οποία δέχεται ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια.

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Η Μάρα Ζαχαρέα ανεβάζει σχεδόν καθημερινά στιγμιότυπα από τις διακοπές της στην Πάρο.\

Ζαχαρέα- Ρουσόπουλος: 34 χρόνια κοινής ζωής

Στις 14 Σεπτεμβρίου το γνωστό ζευγάρι θα γιορτάσει την 34η επέτειο του γάμου του: «Μετά από τόσα χρόνια, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά» έχει για τον σύζυγό της η Μάρα Ζαχαρέα. «Καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον από ένα βλέμμα. Είναι η ασφάλεια του να ξέρεις ότι υπάρχει κάποιος που σε ξέρει καλύτερα από τον καθένα».

Η ανάρτησης της δημοσιογράφου με τον σύζυγό της το πρωί της Τρίτης.

«Δεν έχουμε κολλήσει ο ένας πάνω στον άλλον. Ο καθένας έχει τη δική του διαδρομή και τη δική του προσωπικότητα. Δεν προσπάθησε ποτέ ο ένας να επισκιάσει τον άλλον» συμπληρώνει περιγράφοντας το μυστικό της διάρκειας της σχέσης τους. «Είναι πιο υπομονετικός από μένα. Εγώ είμαι η “φωτιά”, εκείνος είναι το “νερό”. Αυτή η ισορροπία είναι που μας έχει κρατήσει τόσα χρόνια».