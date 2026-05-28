Μεγάλη αίσθηση στα δημοσιογραφικά γραφεία έχει προκαλέσει από χτες η επιβεβαίωση της πληροφορίας που ακουγόταν τις τελευταίες μέρες στους διαδρόμους του STAR σχετικά με το τηλεοπτικό μέλλον της Ζήνας Κουτσελίνη αλλά και του ζεύγους Ελένης Χατζίδου- Ετεοκλή Παύλου.

Το μεσημέρι της Δευτέρας, οι παρουσιαστές του Breakfast @Star ενημερώθηκαν από τη διοίκηση ότι ο σταθμός δεν θα ανανεώσει τα συμβόλαιά τους για την επόμενη σεζόν. Η είδηση όμως είναι ιδιαίτερα δυσάρεστη αφού στην πραγματικότητα καταργείται μια ολόκληρη εκπομπή και μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων -κυρίως- πίσω αλλά και μπροστά από τις κάμερες μένει χωρίς δουλειά, στο πλαίσιο των περικοπών που έχουν συμφωνήσει να κάνουν το MEGA, o ALPHA, το STAR και ο ANT1 στα μπάτζετ της πρωινής ζώνης.

Η Ζήνα παραμένει στο STAR

Το απόγευμα της Τρίτης, η Ζήνα Κουτσελίνη είχε το κρίσιμο ραντεβού με τα υψηλόβαθμα στελέχη του STAR. Εκεί ουσιαστικά της προτάθηκε να μετακινηθεί η εκπομπή της στη ζώνη 10-1, διατηρώντας τον κοινωνικό της χαρακτήρα με αρκετές δόσεις όμως lifestyle ώστε να είναι περισσότερο ανταγωνιστική με τις ψυχαγωγικές εκπομπές που προβάλλονται ταυτόχρονα.

Η ίδια απάντησε θετικά, και έτσι από τον Σεπτέμβρη θα βρίσκεται απέναντι στη μαθήτρια και φίλη της, Φαίη Σκορδά, τον Γιώργο Λιάγκα και την Κατερίνα Καινούργιου, με την οποία έχει συνεργαστεί πίσω από τις κάμερες όταν είχε επιτελική θέση στον ALPHA. Για την ακρίβεια η Ζήνα Κουτσελίνη ήταν εκείνη που την έχρισε κεντρική παρουσιάστρια δίπλα στον Παύλο Σταματόπουλο το 2014 στην εκπομπή «Καλοκαίρι παντού».

Μάλιστα η Ζήνα Κουτσελίνη είχε «χτίσει» το όνομά της στον τηλεοπτικό χώρο, όταν είχε αναλάβει με επιτυχία την αρχισυνταξία στον «Πρωινό καφέ» της Ελένης Μενεγάκη στον ΑΝΤ1 τη δεκαετία του ΄90.

Την ίδια στιγμή μαίνεται η «κόντρα» της Ζήνας Κουτσελίνη και του Γιώργου Λιάγκα αφού το πρωί της Τετάρτης, την κατηγόρησε δημόσια ότι λέει ψέματα και ότι είναι ανέντιμη. Ο λόγος; Επειδή η παρουσιάστρια του STAR υποστήριξε ότι και η δική του εκπομπή του δεν πήγε καλά τη φετινή σεζόν, τη στιγμή που γνωρίζουν όλοι ότι βρίσκεται σε μια φάση σκληρών διαπραγματεύσεων με τον ΑΝΤ1 αντιδρώντας έντονα στις περικοπές που (σ.σ είναι υποχρεωμένο) να επιβάλλει το κανάλι τόσο στις αποδοχές του όσο και στο συνολικό μπάτζετ της εκπομπής «Το Πρωινό».

Παράλληλα με την κόντρα Λιάγκα- Κουτσελίνη, φαίνεται πως έχει ανοίξει άλλο ένα μέτωπο, αυτή τη φορά ανάμεσα στο ζεύγος Χατζίδου- Παύλου και τη Φαίη Σκορδά.

Οι πληροφορίες της HuffPost αναφέρουν πως το πρωινό δίδυμο του STAR είναι ιδιαίτερα ενοχλημένο από τα σχόλια που έκανε η παρουσιάστρια του Buongiorno το πρωί της Τετάρτης αναφορικά με το κακό κλίμα που επικρατεί στα παρασκήνια της εκπομπής Breakfast @Star, χρησιμοποιώντας μάλιστα ως παράδειγμα την περίπτωση της Μαίρης Αργυριάδου, της οποίας η νίκη στο J2US -υποτίθεται πως- δεν σχολιάστηκε σχεδόν καθόλου στην εκπομπή της Δευτέρας.

Τόσο άνθρωποι από την ομάδα της εκπομπής, όσο και από το STAR γενικότερα διαψεύδουν το σχετικό ρεπορτάζ, θυμίζοντας μάλιστα ότι μετά την πρώτη σεζόν του ζεύγους Χατζίδου- Παύλου, η Φαίη Σκορδά είχε πει στην εκπομπή της με σιγουριά πως τη θέση τους θα έπαιρνε τότε η Ελένη Τσολάκη, κάτι που δεν συνέβη ποτέ.

Αυτό που οι πηγές της HuffPost επιβεβαιώνουν είναι οι ιδιαίτερα ψυχρές σχέσεις ανάμεσα στον αρχισυντάκτη της εκπομπής και τα στελέχη του STAR, ο οποίος όμως είχε δηλώσει ότι δεν επιθυμoύσε να συνεχίσει την επόμενη σεζόν από τις αρχές Μαρτίου.