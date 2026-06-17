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Καθώς η Ζήνα Κουτσελίνη συνεχίζει τα δοκιμαστικά για τη νέα πρωινή εκπομπή της στο STAR, ολοκληρώνεται σε δύο Σαββατοκύριακα η… πολύπαθη εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου στον ΑΝΤ1 με την τελευταία να έχει ήδη εξασφαλίσει το τηλεοπτικό της μέλλον με τη μετακίνησή της στην ΕΡΤ μαζί με τον Χρήστο Φερεντίνο.

Ένα από τα πρόσωπα που βρίσκεται λίγο πριν από τις τελικές υπογραφές, είναι ο σεφ της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα» , Χρήστος Μοίρας, ο οποίος επιστρέφει στο κανάλι που τον ανέδειξε καθώς είχε λάβει μέρος στο Master Chef πριν από δύο χρόνια. Στη συνέχεια εργάστηκε στο Breakfast @Star αλλά αποχώρησε αθόρυβα και με αξιοπρέπεια λόγω φημολογούμενων διαφωνιών με στέλεχος της εκπομπής πίσω από τις κάμερες.

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Ο Χρήστος Μοίρας ξεκίνησε τη σεζόν δίπλα στην Ελένη Τσολάκη και συνέχισε με την Κατερίνα Καραβάτου.

Ο πετυχημένος μάγειρας και πατέρας δύο παιδιών, δέχτηκε όμως πρόταση να γυρίσει στο STAR και να ενταχθεί στην ομάδα της Ζήνας Κουτσελίνη καθώς η νέα της εκπομπή θα έχει και ψυχαγωγικό χαρακτήρα.

Ο Χρήστος Μοίρας έχει ήδη απαντήσει θετικά και, εκτός απρόπτου από τον Σεπτέμβριο θα μαγειρεύει κάθε πρωί μαζί με τη Ζήνα Κουτσελίνη. Η τελευταία δηλώνει πιο έτοιμη από ποτέ να αναλάβει το νέο της ρόλο που θα τη φέρει απέναντι στην αγαπημένη της φίλη Φαίη Σκορδά (εκτός απροόπτου), τον Γιώργο Λιάγκα και την Κατερίνα Καινούργιου.

Ο Χρήστος Μοίρας με την Ελένη Χατζίδου.

Time Machine: Όταν η Ζήνα Κουτσελίνη συνεργαζόταν με την Κατερίνα Καραβάτου

Η Ζήνα Κουτσελίνη και η Κατερίνα Καραβάτου είχαν συνεργαστεί για χρόνια στην εκπομπή «Μεσημεριανό κους κους» του ALPHA -μια συνεργασία που έληξε άδοξα- ενώ στη συνέχεια η Κατερίνα Καραβάτου ενημερώθηκε μέσα στο μαιευτήριο ότι τη θέση της θα έπαιρνε η Ελένη Μενεγάκη που ήταν μέχρι τότε στην πρωινή ζώνη.

Λίγα χρόνια μετά οι δυο γυναίκες βρέθηκαν κάτω από την ίδια τηλεοπτική στέγη στο STAR, όταν η Κατερίνα Καραβάτου παρουσίασε την πρωινή εκπομπή του σταθμού με τον πρώην σύζυγό της και η Ζήνα ακολουθούσε ακριβώς μετά, χωρίς όμως οι σχέσεις τους να αναθερμανθούν ποτέ.

Αξέχαστη, εξάλλου, έχει μείνει σε πολλούς η φράση της Ζήνας Κουτσελίνη για την Κατερίνα Καραβάτου όταν η τελευταία είχε μείνει εκτός τηλεόρασης μετά την απομάκρυνσή της από το Epsilon TV: «Η Καραβάτου δεν έχει λείψει από την τηλεόραση. Πιο πολύ έχει λείψει στην ίδια η τηλεόραση, παρά στον κόσμο». Και συνέχιζε: «Τη συμπεριφορά αυτή που έκαναν στην Κατερίνα, την έκανε κάποτε η Κατερίνα σε μένα. Πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή, να σκεφτόμαστε το παρελθόν μας και να ζούμε καλύτερα το παρόν μας».

Το 2006 η Ζήνα Κουτσελίνη με τον Νίκο Μουτσινά και την Κατερίνα Καραβάτου, την Ελένη Μενεγάκη και τον Γιάννη Λάτσιο είχαν βρεθεί μαζί στο live του μουσικού ριάλιτι Dream Show που παρουσίαζε ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

«Να τη συμβουλεύσω, γιατί ήμουν ο πρώτος άνθρωπος όταν ήρθε στην Αθήνα που την πήρε από το χέρι και την πήγα παντού, πως το έχασα αυτό το κορίτσι στην πορεία. Άρα, αυτή η απουσία μπορεί να της κάνει καλό».