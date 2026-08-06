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Η Ελίζαμπεθ Ντέστα από την Αιθιοπία έγινε viral τις προηγούμενες ημέρες, όταν μια αυθόρμητη φωτογραφία της έκανε τον γύρο του διαδικτύου και εντυπωσίασε χιλιάδες χρήστες με τη φυσική της ομορφιά.

Η εικόνα, η οποία σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά τραβήχτηκε από έναν Αιθίοπα τουρίστα κατά τη διάρκεια μιας τυχαίας συνάντησής τους, διαδόθηκε γρήγορα στα social media. Η ανεπιτήδευτη εμφάνισή της και τα φυσικά χαρακτηριστικά της απέσπασαν πλήθος θετικών σχολίων, με πολλούς χρήστες να κάνουν λόγο για μια εντυπωσιακή παρουσία χωρίς ίχνος μακιγιάζ.

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Ethiopian beauty Elisabeth Desta first caught the world’s eye with a simple village photo that showed pure, unfiltered natural grace.



Look at how she was transformed 👇 pic.twitter.com/01BzRrulkn — EQRAAAM (@Eqraaam) August 5, 2026

Λίγες ημέρες αργότερα, η νεαρή γυναίκα εμφανίστηκε με μια εντελώς διαφορετική εικόνα, αποκαλύπτοντας μια πιο glamorous εκδοχή του εαυτού της.

Τη μεταμόρφωσή της επιμελήθηκε ο makeup artist Marzel Makeup, ο οποίος δημιούργησε ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα που αναδείκνυε τα χαρακτηριστικά της. Το νέο της look συγκέντρωσε και πάλι χιλιάδες προβολές, σχόλια και αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πολλοί χρήστες σχολίασαν ότι, είτε εμφανίζεται εντελώς άβαφη είτε με επαγγελματικό μακιγιάζ, η Ελίζαμπεθ Ντέστα διατηρεί την ίδια ξεχωριστή γοητεία, υποστηρίζοντας πως η εντυπωσιακή της εμφάνιση οφείλεται κυρίως στα φυσικά χαρακτηριστικά της και όχι στα καλλυντικά.

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BLACK IS BEAUTIFUL 😍



CC: We are Africa 🌍 pic.twitter.com/rbNBHF6dCX — EQRAAAM (@Eqraaam) August 5, 2026