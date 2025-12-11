Χριστουγεννιάτικα στολίδια, χειροποίητα γλυκά και ζυμαρικά, αξεσουάρ, κοσμήματα, φουλάρια, είδη σπιτιού και μοναδικά ethnic δώρα από την Αιθιοπία μπορεί να βρει ο επισκέπτης του Χριστουγεννάτικου bazaar στον φιλόξενο χώρο του Συλλόγου Ελλήνων Αιθιοπίας – Lalibela (Λουίζης Ριανκούρ 42-44, Αμπελόκηποι – κοντά στο Μετρό Πανόρμου) που πραγματοποιείται την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου από τις 10 π.μ. ως τις το 6 μ.μ. από τον Σύλλογο Βοήθειας Παιδιών – Lalibela.

Στο bazaar που πραγματοποιείται για τη στήριξη των παιδιών της Αιθιοποίας θα μπορούμε να βρούμε επίσης το ημερολόγιο του 2026 που είναι αφιερωμένο στα 30 χρόνια δράσης του Συλλόγου στην Αιθιοπία και το φετινό γούρι, έναν αιθιοπικό σταυρό, ένα πρωτότυπο και μοναδικό δώρο για την καινούργια χρονιά.

Η αφίσα του bazaar του Συλλόγου Βοήθειας Παιδιών – Lalibela

Λίγα λόγια για τον Σύλλογο Βοήθειας Παιδιών – Lalibela

Σημ.: O Σύλλογος Βοήθειας Παιδιών – Lalibela είναι μια ελληνική μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1996 με σκοπό την παροχή στέγης, τροφής, ένδυσης, εκπαίδευσης και ιατρικής φροντίδας σε ορφανά και άπορα παιδιά της Αιθιοπίας, μέσω προγραμμάτων αναδοχής. Στα 29 χρόνια συνεχούς δράσης της, η Lalibela έχει υποστηρίξει 1.300 παιδιά.

Info:

Lalibela – Χριστουγεννιάτικο Bazaar 2025

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/12, 10.00 π.μ. – 6.00 μ.μ.

Στον φιλόξενο χώρο του Συλλόγου Ελλήνων Αιθιοπίας

Λουίζης Ριανκούρ 42-44, Αμπελόκηποι (κοντά στο Μετρό Πανόρμου)

Πληροφορίες: 210 3227478, www.lalibela.gr, www.facebook.com/LalibelaGR/

Περισσότερες πληροφορίες https://mailchi.mp/59b615c985da/newsletter-12867833

