Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Και κάπου εδώ, αφού έχεις αρχίσει να μένεις λίγο περισσότερο σε αυτό που φαίνεται καλό, έρχεται ένα άλλο συναίσθημα να σε δοκιμάσει. Η αμφιβολία. Όχι απαραίτητα για τον άλλον, αλλά για το αν μπορείς εσύ να αφεθείς χωρίς να πληγωθείς ξανά.

Γιατί, όσο κι αν θέλεις να προχωρήσεις, υπάρχει ένα κομμάτι σου που κρατάει απόσταση. Που παρατηρεί, που ελέγχει, που δεν αφήνεται εύκολα. Σαν να έχεις μάθει να διαβάζεις τα πάντα με προσοχή: ένα μήνυμα που άργησε, μια αλλαγή στον τόνο, μια μικρή ασυνέπεια που σου τραβάει αμέσως την προσοχή.

Advertisement

Advertisement

Και ίσως αυτό να είναι λογικό, με βάση όσα έχεις ζήσει. Γιατί όταν κάποτε εμπιστεύτηκες και πληγώθηκες, κάτι μέσα σου έκανε μια σιωπηλή συμφωνία: “την επόμενη φορά θα είμαι πιο προσεκτική”. Και αυτή η προσοχή, σιγά σιγά, γίνεται απόσταση.

Δεν είναι ότι δεν θέλεις να εμπιστευτείς. Είναι ότι δεν θέλεις να ξαναβρεθείς στην ίδια θέση. Και έτσι αρχίζεις να κρατάς κομμάτια του εαυτού σου πίσω. Να μην λες όλα όσα νιώθεις. Να περιμένεις πρώτα να δεις πώς θα εξελιχθεί κάτι. Να προσπαθείς να καταλάβεις πριν προλάβεις να αφεθείς.

Μόνο που κάπου εκεί, χάνεται η φυσικότητα.

Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χτίζεται μόνο με αποδείξεις. Χτίζεται και με μικρά ρίσκα. Με το να πεις κάτι χωρίς να ξέρεις ακριβώς την αντίδραση. Με το να μείνεις σε μια στιγμή χωρίς να την αναλύσεις αμέσως. Με το να επιτρέψεις λίγο χώρο στο “δεν ξέρω ακόμα”.

Σε αυτές τις στιγμές βοηθά να ξεχωρίσεις κάτι σημαντικό: άλλο η διαίσθηση και άλλο ο φόβος. Η διαίσθηση είναι ήσυχη. Δεν φωνάζει. Δεν σε μπερδεύει. Ο φόβος, αντίθετα, κάνει σενάρια, τρέχει πιο μπροστά από εσένα και προσπαθεί να σε προστατεύσει από κάτι που δεν έχει συμβεί ακόμα.

Και όσο μαθαίνεις να τα ξεχωρίζεις, τόσο αρχίζεις να εμπιστεύεσαι λίγο περισσότερο — όχι απαραίτητα τους άλλους, αλλά τον εαυτό σου μέσα στις σχέσεις. Γιατί τελικά, η εμπιστοσύνη δεν είναι το αν ο άλλος θα σε πληγώσει ή όχι. Είναι το αν εσύ μπορείς να μείνεις ανοιχτή χωρίς να χάνεις τον εαυτό σου.

Advertisement

Και αυτό δεν γίνεται απότομα. Γίνεται σιγά σιγά. Σε μικρές στιγμές που δεν απομακρύνεσαι χωρίς λόγο. Σε μικρές αποφάσεις που δεν παίρνονται από φόβο. Σε μικρές επιλογές που λένε “μένω λίγο ακόμα να δω”.

Και ίσως κάπου εκεί να αρχίσεις να καταλαβαίνεις ότι δεν χρειάζεται πια να είσαι συνεχώς σε επιφυλακή.

Χρειάζεται απλώς να είσαι σε επαφή με εσένα.

Advertisement

Και αυτή η σχέση… είναι η αρχή όλων των άλλων.

Advertisement