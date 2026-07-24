Σε κλίμα συγκίνησης και με μια λιτή τελετή, όπως ήταν κι όπως ήταν η τελευταία επιθυμία της Μαίρης Λίντα, ψάλλεται στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο εκκλησάκι που βρίσκεται εντός του Γηροκομείου Αθηνών, η νεκρώσιμη ακολουθία για την ελληνίδα τραγουδίστρια.
Πoλλά ήταν τα στεφάνια από προσωπικότητες του πολιτικού αλλά και του καλλιτεχνικού χώρου που απέτεισαν τιμή στην εκλιπούσα όπως ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, η Χαρούλα Αλεξίου κ.α.
Μετά την εξόδιο ακολουθία, η ταφή της Μαίρης Λίντα θα πραγματοποιηθεί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.