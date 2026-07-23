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Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 24 Ιουλίου στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα εντός του ιδρύματος, ακολουθούμενη από την ταφή της.

Η οικογένεια της εκλιπούσης ζήτησε αντί για στεφάνια να πραγματοποιηθούν δωρεές υπέρ του Γηροκομείου Αθηνών προς τιμήν της μνήμης της.

Η καλλιτεχνική πορεία της Μαίρης Λίντα άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι, ενώ η ίδια διακρίθηκε για το ήθος και την προσωπικότητά της.

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Η Μαίρη Λίντα θα οδηγηθεί στην τελευταία της κατοικία την Παρασκευή 24 Ιουλίου, λίγες ημέρες μετά τον θάνατό της, τα ξημερώματα της Τετάρτης, σε ηλικία 91 ετών.

Η επιθυμία της Μαίρης Λίντα

Η σπουδαία ερμηνεύτρια, που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι, είχε επιλέξει να περάσει τα τελευταία χρόνια της ζωής της στο Γηροκομείο Αθηνών. Επιθυμία της ήταν η εξόδιος ακολουθία να τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, το εκκλησάκι που βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων του ιδρύματος.

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Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 το πρωί της Παρασκευής, παρουσία συγγενών, φίλων και ανθρώπων που θέλουν να της πουν το τελευταίο αντίο. Στη συνέχεια, η ταφή της θα γίνει στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η οικογένειά της έχει ζητήσει, αντί για στεφάνια, όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της να προσφέρουν δωρεές υπέρ του Γηροκομείου Αθηνών.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Γηροκομείο Αθηνών μετά την είδηση του θανάτου της, αναφέρεται:

«Με μεγάλη θλίψη και οδύνη, αποχαιρετούμε την Μεγάλη Κυρία του Ελληνικού Τραγουδιού, η οποία, σε ηλικία 91 ετών, άφησε την τελευταία της πνοή, σήμερα 22 Ιουλίου 2026 και ώρα 05:00 στις εγκαταστάσεις του Γηροκομείου Αθηνών.

Έφυγε ήρεμα και ειρηνικά, έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της κόρη Ευαγγελία, καθώς και σύσσωμη τη Διοίκηση και το Προσωπικό του Γηροκομείου Αθηνών που την υπεραγαπούσε».

Το ανεξίτηλο αποτύπωμά της στην ελληνική μουσική

Με την απώλειά της, το ελληνικό τραγούδι αποχαιρετά μία από τις πλέον εμβληματικές ερμηνεύτριές του. Η Μαίρη Λίντα σημάδεψε το λαϊκό και έντεχνο ρεπερτόριο με τη χαρακτηριστική φωνή και τις διαχρονικές επιτυχίες της, αφήνοντας μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη που συνεχίζει να συγκινεί το κοινό.

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Εκτός από το ταλέντο της, όσοι τη γνώρισαν από κοντά μιλούσαν για έναν άνθρωπο με ευγένεια, ήθος και διακριτικότητα, που συνδύαζε την αρχοντιά με το χιούμορ, το μπρίο και τη ζωντάνια της. Παρά τη μεγάλη επιτυχία και την αναγνώριση που γνώρισε, παρέμεινε πάντα προσιτή και αγαπητή, κερδίζοντας τον σεβασμό τόσο του κοινού όσο και των συναδέλφων της.

Η τελευταία τηλεοπτική συνέντευξη από το Γηροκομείο Αθηνών

Η Μαίρη Λίντα και ο σπουδαίος Μανώλης Χιώτης αποτέλεσαν ένα από τα πιο επιτυχημένα μουσικά δίδυμα της δεκαετίας του 1960. Η επαγγελματική τους πορεία συνδέθηκε και με την προσωπική τους ζωή, καθώς παντρεύτηκαν το 1958, χωρίς να αποκτήσουν παιδιά, πριν πάρουν διαζύγιο το 1967.

Μέχρι το τέλος της ζωής της, η σπουδαία τραγουδίστρια δεν έκρυβε ότι θεωρούσε τον Χιώτη τον μεγάλο έρωτα της ζωής της, χαρακτηρίζοντας τον χωρισμό τους ως το μεγαλύτερο λάθος που έκανε ποτέ. Η τελευταία τηλεοπτική της συνέντευξη δόθηκε το καλοκαίρι του 2022 μέσα από το Γηροκομείο Αθηνών, όπου μίλησε στο Star για την καθημερινότητά της και τη ζωή στο ίδρυμα.

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«Είναι πάρα πολύ όμορφα και πολύ ήσυχα εδώ στο Γηροκομείο, πολύ ήρεμα. Περνάμε ωραία, αγαπάει ο ένας τον άλλο».

Όταν ρωτήθηκε αν αισθάνεται δικαιωμένη από την πορεία της, απάντησε:

«Είμαι ικανοποιημένη με τον εαυτό μου που μπορώ ακόμα και τραγουδάω και χορεύω». Παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι της λείπει η επαφή με το κοινό.

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«Μου λείπει το χειροκρότημα και η αγάπη, όλα τα θέλω». Στην ερώτηση του δημοσιογράφου αν ο Μανώλης Χιώτης παραμένει το σημαντικότερο κεφάλαιο της ζωής της, η ίδια απάντησε:

«Μόνο. Το έτερον ήμισυ. Εγώ εκείνον ρωτούσα τι θα κάνουμε, εγώ εκείνον ήθελα. Τα τραγούδια του έλεγα».

Παράλληλα, ξεχώρισε ακόμη δύο μεγάλους δημιουργούς με τους οποίους συνεργάστηκε:

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«Ο Τσιτσάνης, ο Παπαϊωάννου. Είχα δουλέψει με όλους τους παλιούς και με αγαπούσαν και πολύ. Δηλαδή ο Τσιτσάνης, οικογένειά του με θεωρούσε».

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Αναφερόμενη στη θρυλική συνεργασία της με την Καίτη Γκρέυ και την Πόλυ Πάνου, σχολίασε με χιούμορ: «Δεν την κάναμε σωστή γιατί η μία κοπάναγε την άλλη από πίσω».

Και κατέληξε: «Δόξα τω Θεώ, μια χαρά περάσαμε. Εγώ πάντα περνάω ωραία γιατί δεν έχω κάτι κακό μέσα για τους άλλους».

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