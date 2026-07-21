Ai Key Takeaways

Σχετικά με αυτή την περίληψη

Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.

Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
  • Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους Τζούνιορ, υποβλήθηκε σε πλαστική επέμβαση στο σαγόνι κατά τη διάρκεια των διακοπών του μετά το Μουντιάλ 2026.
  • Η χειρουργική επέμβαση πραγματοποιήθηκε στη Βραζιλία από τον ειδικό Αλεσάντρο Αλαρσάο με στόχο τη βελτίωση του περιγράμματος του προσώπου του αθλητή.
  • Η διαδικασία έλαβε χώρα σε ιδιωτική κλινική υπό αυστηρά μέτρα προστασίας της ιδιωτικότητας του ποδοσφαιριστή.
  • Η νέα εμφάνιση του Βινίσιους Τζούνιορ αποκαλύφθηκε δημόσια μέσω των κοινωνικών δικτύων της συντρόφου του κατά τη διάρκεια των εγκαινίων ενός γυμναστηρίου.
Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια ριζική αλλαγή στην εμφάνισή του παρουσιάζει ο Βινίσιους Τζούνιορ, καθώς ο Βραζιλιάνος άσος της Ρεάλ Μαδρίτης έκανε πλαστική επέμβαση στο σαγόνι του κατά τη διάρκεια των διακοπών του μετά το Μουντιάλ 2026.

Ο σταρ της εθνικής Βραζιλίας επέλεξε να πραγματοποιήσει την επέμβαση στην πατρίδα του, μετά τον αποκλεισμό της «σελεσάο» από τη διοργάνωση στην φάση των “16” από τη Νορβηγία. Ο ίδιος παρέμεινε στη Βραζιλία μαζί με τη σύντροφό του, Βιρτζίνια, ενώ για τη διαδικασία ταξίδεψε από το Μαϊάμι ο γνωστός πλαστικός χειρουργός Αλεσάντρο Αλαρσάο, ο οποίος ανέλαβε την επέμβαση.

Advertisement
Advertisement

Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά, καθώς ο 26χρονος δεν μοιάζει σχεδόν καθόλου με τον παίκτη που κάποτε ήταν ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Σύμφωνα με τα βραζιλιάνικα δημοσιεύματα, η επέμβαση αυτή περιλαμβάνει τη χρήση ειδικών ενθεμάτων που στοχεύουν στη βελτίωση του περιγράμματος του προσώπου.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε ιδιωτική κλινική με αυξημένα μέτρα προστασίας, ώστε να διατηρηθεί η ιδιωτικότητα του ποδοσφαιριστή. Το προσωπικό είχε λάβει συγκεκριμένες οδηγίες ασφαλείας, ενώ είχαν απαγορευτεί η λήψη και η δημοσιοποίηση φωτογραφιών ή βίντεο από τον χώρο.

Advertisement

Τα… αποκαλυπτήρια της νέας εμφάνισης του Βίνι έγιναν στη σελίδα της στο Instagram της σύντροφού του, με την οποία έχει μια on-off σχέση, Βιρτζίνια Φονσέκα, όπου ο άσος της Ρεάλ τη συνόδευε στα εγκαίνια του νέου γυμναστηρίου της.

Επίσης, κυκλοφόρησε ένα βίντεο στο οποίο ο ποδοσφαιριστής εύχεται σε έναν οπαδό «Χρόνια Πολλά».

Advertisement