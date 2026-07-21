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Η χειρουργική επέμβαση πραγματοποιήθηκε στη Βραζιλία από τον ειδικό Αλεσάντρο Αλαρσάο με στόχο τη βελτίωση του περιγράμματος του προσώπου του αθλητή.

Η διαδικασία έλαβε χώρα σε ιδιωτική κλινική υπό αυστηρά μέτρα προστασίας της ιδιωτικότητας του ποδοσφαιριστή.

Η νέα εμφάνιση του Βινίσιους Τζούνιορ αποκαλύφθηκε δημόσια μέσω των κοινωνικών δικτύων της συντρόφου του κατά τη διάρκεια των εγκαινίων ενός γυμναστηρίου.

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Μια ριζική αλλαγή στην εμφάνισή του παρουσιάζει ο Βινίσιους Τζούνιορ, καθώς ο Βραζιλιάνος άσος της Ρεάλ Μαδρίτης έκανε πλαστική επέμβαση στο σαγόνι του κατά τη διάρκεια των διακοπών του μετά το Μουντιάλ 2026.

Ο σταρ της εθνικής Βραζιλίας επέλεξε να πραγματοποιήσει την επέμβαση στην πατρίδα του, μετά τον αποκλεισμό της «σελεσάο» από τη διοργάνωση στην φάση των “16” από τη Νορβηγία. Ο ίδιος παρέμεινε στη Βραζιλία μαζί με τη σύντροφό του, Βιρτζίνια, ενώ για τη διαδικασία ταξίδεψε από το Μαϊάμι ο γνωστός πλαστικός χειρουργός Αλεσάντρο Αλαρσάο, ο οποίος ανέλαβε την επέμβαση.

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🚨 Vini Jr at the clinic after his chin harmonization surgery. pic.twitter.com/WOq8OC0fgs — Madrid Zone (@theMadridZone) July 20, 2026

Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά, καθώς ο 26χρονος δεν μοιάζει σχεδόν καθόλου με τον παίκτη που κάποτε ήταν ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

The transformation of Vinicius Jr. 🤯🇧🇷 pic.twitter.com/U9WO2PR8sU — Football On X (@FtblOnX) July 21, 2026

Σύμφωνα με τα βραζιλιάνικα δημοσιεύματα, η επέμβαση αυτή περιλαμβάνει τη χρήση ειδικών ενθεμάτων που στοχεύουν στη βελτίωση του περιγράμματος του προσώπου.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε ιδιωτική κλινική με αυξημένα μέτρα προστασίας, ώστε να διατηρηθεί η ιδιωτικότητα του ποδοσφαιριστή. Το προσωπικό είχε λάβει συγκεκριμένες οδηγίες ασφαλείας, ενώ είχαν απαγορευτεί η λήψη και η δημοσιοποίηση φωτογραφιών ή βίντεο από τον χώρο.

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👀 La nueva imagen de Vinicius: el jugador del Real Madrid reaparece públicamente tras someterse a un tratamiento estético.



Una gestión secreta para realzar sus rasgos y armonizar su mentón.



🔗 https://t.co/pMETyFvDfp 🔗 pic.twitter.com/RHZq2m2lDC — ElDesmarque (@eldesmarque) July 21, 2026

Τα… αποκαλυπτήρια της νέας εμφάνισης του Βίνι έγιναν στη σελίδα της στο Instagram της σύντροφού του, με την οποία έχει μια on-off σχέση, Βιρτζίνια Φονσέκα, όπου ο άσος της Ρεάλ τη συνόδευε στα εγκαίνια του νέου γυμναστηρίου της.

É oficial! ❤️ Virginia Fonseca e Vini Jr. assumiram a reconciliação ao trocarem beijos durante a inauguração da primeira academia da influenciadora, em Goiânia.

📸: BrazilNews pic.twitter.com/zCq4JAzQjy Advertisement July 20, 2026

Επίσης, κυκλοφόρησε ένα βίντεο στο οποίο ο ποδοσφαιριστής εύχεται σε έναν οπαδό «Χρόνια Πολλά».

Another reminder of why so many people love Vini ❤️



He sent a fan birthday wishes 🥹🎉 pic.twitter.com/DA8dQvc0aT — ꪜ𝕛𝕣⁷ ™🇧🇷 (@ViniJrTalk) July 21, 2026

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