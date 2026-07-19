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Με τη Ρία Ελληνίδου θα συνεργαστεί τελικά τον φετινό χειμώνα ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο «Κέντρο Αθηνών». Η τραγουδίστρια που σημειώνει μεγάλη επιτυχία τα δύο τελευταία χρόνια ολοκλήρωσε αυτό το Σάββατο τις εμφανίσεις της στο Fantasia της παραλιακής με τον Πέτρο Ιακωβίδη και έτσι αποχωρεί από τον Όμιλο του Κώστα Μπερτάκη έχοντας δώσει τα χέρια με τον επιχειρηματία Γιάννη Μωράκη, στον οποίο ανήκει και το Hotel Ermou.

Η Ρία Ελληνίδου στην πίστα.

Πολλοί μάλιστα θεωρούν ότι η επίσκεψη που είχε κάνει ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Fantasia τον περασμένο μήνα δεν ήταν τυχαία καθώς μπόρεσε να παρακολουθήσει το πρόγραμμα της νέας του συνεργάτιδας, Ρίας Ελληνίδου.

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Η αλήθεια είναι πως μετά την αποχώρηση της Δέσποινας Βανδή από τον Όμιλο Μωράκη- της είχε γίνει πρόταση να κάνει και δεύτερη σεζόν με τον Κωνσταντίνο Αργυρό- είχαν πέσει στο τραπέζι των συζητήσεων και άλλα γυναικεία ονόματα, όπως της Ανδρομάχης και της Αναστασίας, αλλά προκρίθηκε τελικά η επιλογή της Ρίας Ελληνίδου, που θα δοκιμαστεί πρώτη φορά ως πρώτο γυναικείο όνομα σε μεγάλο νυχτερινό μαγαζί του κέντρου.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Fantasia με τον φίλο του Πέτρο Ιακωβίδη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, για τη θέση της Ρίας Ελληνίδου στο πλευρό του Πέτρου Ιακωβίδη από τον Σεπτέμβριο θεωρείται σχεδόν δεδομένο το όνομα της Έλλης Κοκκίνου.

Κωνσταντίνος Αργυρός: H sold out εμφάνιση στο Costa Navarino

Και ενώ οι «Καμπάνες» ακούγονται παντού το φετινό καλοκαίρι, ο Κωνσταντίνος Αργυρός πραγματοποίησε μια sold εμφάνιση το βράδυ του Σαββάτου στο Costa Navarino, στις 14 Αυγούστου θα εμφανιστεί στα Χανιά, τον Σεπτέμβριο έχει προγραμματισμένες συναυλίες στη Βουλγαρία και τη Σερβία ενώ τον Οκτώβρη θα τραγουδήσει στη Βοστώνη των ΗΠΑ και την Κολωνία της Γερμανίας.