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Η άτυχη γυναίκα κατέληξε στα τραύματά της δεκαεννέα ημέρες μετά το δυστύχημα, παρά τις προσπάθειες των γιατρών σε νοσοκομεία του Τιρόλου και της Βαυαρίας.

Στη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός της μοτοσικλέτας και πρώην πρωταθλητής του σκι Πίτερ Ρούνγκαλντιερ, ο οποίος νοσηλεύεται στο Τρέντο.

Οι ιταλικές εισαγγελικές αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.

Ο εμπλεκόμενος αθλητής ζήτησε μέσω κοινωνικών δικτύων τον σεβασμό της ιδιωτικότητάς του, αποφεύγοντας να δώσει περαιτέρω δηλώσεις για το γεγονός.

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Τραγικό τέλος είχε μια νεόνυμφη γυναίκα, καθώς ένα τροχαίο δυστύχημα της στέρησε τη ζωή λίγες ημέρες μετά τον γάμο της. Το τραγικότερο όλων είναι ότι η 30χρονη έχασε τη ζωή της ενώ απολάμβανε το ταξίδι του μέλιτος στη βόρεια Ιταλία.

Influencer σκοτώθηκε στο γαμήλιο ταξίδι

Όλα συνέβησαν όταν η Λάουρα Βικτόρια Χάρτιγκ κατέβαινε έναν ορεινό δρόμο με το αγωνιστικό της ποδήλατο. Σε μια στροφή, συγκρούστηκε μετωπικά με μοτοσικλέτα την οποία οδηγούσε ο 56χρονος Πίτερ Ρούνγκαλντιερ, διάσημος πρώην σκιέρ. Από τη σφοδρότατη σύγκρουση, το ποδήλατό της κόπηκε στα δύο.

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Παρά τις άμεσες προσπάθειες διασωστών και την αεροπορική μεταφορά της αρχικά σε νοσοκομείο του Τιρόλου, και στη συνέχεια στη γενέτειρά της, τη Βαυαρία, η νεόνυμφη μετά από 19 ημέρες προσπαθειών των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή υπέκυψε στα τραύματά της.

Στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε και ο σκιέρ. Το πρώην αστέρι του σκι είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στην κατάβαση στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα του 1991 και τέσσερα χρόνια αργότερα είχε κερδίσει τον παγκόσμιο τίτλο στο Super-G.

Η Εισαγγελία του Τρέντο διερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος. Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, ο Ρούνγκαλντιερ τραυματίστηκε επίσης σοβαρά στη σύγκρουση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Santa Chiara στο Τρέντο.

Ο 57χρονος, ο οποίος εκπροσώπησε την Ιταλία στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1994 και του 1998, δημοσίευσε την Τρίτη μήνυμα στο Instagram, ζητώντας να γίνει σεβαστή η ανάγκη του για ιδιωτικότητα. Όπως ανέφερε, οι σκέψεις του είναι με όλους όσοι επηρεάστηκαν από το δυστύχημα και τις οικογένειές τους, ενώ διευκρίνισε ότι δεν θα προβεί σε δηλώσεις ή συνεντεύξεις.

Στην προσωπική του ιστοσελίδα αναφέρει ότι παραμένει ενεργός στον χώρο του σκι, ενώ τους καλοκαιρινούς μήνες ασχολείται με δραστηριότητες όπως το ποδόσφαιρο, η μοτοσικλέτα, η ποδηλασία και το γκολφ.

Την Πέμπτη δημοσιεύθηκε στον λογαριασμό της Χάρτιγκ αποχαιρετιστήριο μήνυμα, στο οποίο αναφερόταν ότι «η Λάουρα πήγε στα αγαπημένα της βουνά στο ηλιοβασίλεμα».

Η Χάρτιγκ διατηρούσε τον λογαριασμό @alltimelaura στο Instagram, όπου την ακολουθούσαν περισσότεροι από 55.000 χρήστες και δημοσίευε περιεχόμενο σχετικό με το σκι, την πεζοπορία, την ποδηλασία και τα ταξίδια. Λίγες εβδομάδες πριν από το δυστύχημα είχε αναρτήσει φωτογραφίες από τον γάμο της.