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Μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει τον θάνατο της 27χρονης Βραζιλιάνας influencer και μοντέλου Kauana Bilhar, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από πτώση από τον 27ο όροφο ουρανοξύστη στο Ντουμπάι. Οι τοπικές Αρχές διερευνούν όλες τις πιθανές εκδοχές, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν καταλήξει στα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Ανάμεσα στα σενάρια που εξετάζονται είναι εκείνα του ατυχήματος, της αυτοκτονίας, αλλά και της εγκληματικής ενέργειας.

Η Kauana Bilhar ήταν ιδιαίτερα ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου είχε αποκτήσει σημαντική απήχηση. Στο Instagram αριθμούσε περισσότερους από 22.000 ακολούθους, ενώ η τελευταία της δημοσίευση, στις 26 Ιουνίου, ήταν αφιερωμένη στον αρραβώνα της με τη σύντροφό της, Barbara Abrantes. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πότε ακριβώς συνέβη ο θάνατός της.

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Την είδηση επιβεβαίωσε η μητέρα της, Darla Bilhar, η οποία αποχαιρέτησε δημόσια την κόρη της με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα. «Δεν υπάρχουν λόγια που να περιγράφουν το κενό που άφησες. Μπορεί να μην είσαι πια δίπλα μου, όμως θα ζεις για πάντα στην καρδιά μου. Σ’ αγαπώ απέραντα και θα περιμένω τη μέρα που θα συναντηθούμε ξανά», ανέφερε.

Dubai influencer falls to death from 27th apartment floor before suspicious voice note is sent https://t.co/6taac0TKJr pic.twitter.com/PkWJOzexi7 — LADbible (@ladbible) July 10, 2026

Η Darla Bilhar ταξίδεψε στο Ντουμπάι, ώστε να παρακολουθήσει από κοντά τις εξελίξεις της έρευνας και να διεκπεραιώσει τις διαδικασίες για τον επαναπατρισμό της σορού της κόρης της στη Βραζιλία.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση για σεβασμό στη μνήμη της 27χρονης, καταδικάζοντας τα προσβλητικά και αβάσιμα σχόλια που εμφανίστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η κόρη μου δεν μπορεί πλέον να υπερασπιστεί τον εαυτό της απέναντι στις κατηγορίες και στις ιστορίες που κυκλοφορούν. Σας ζητώ να δείξετε τον σεβασμό που της αξίζει», τόνισε, εκφράζοντας τον βαθύ πόνο της.