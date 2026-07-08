Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί ακινήτων αναμένεται να φτάσουν τους 12.727 εντός του 2026, με τη διαδικασία να επεκτείνεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Μέχρι το τέλος Ιουλίου έχουν ήδη προγραμματιστεί 6.295 πλειστηριασμοί για κάθε είδους ακίνητα, επιβεβαιώνοντας την έντονη δραστηριότητα των πιστωτών στην αγορά.

Παράλληλα, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων ενημερώνουν 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη για την υποχρέωση τήρησης των δικαστικών αποφάσεων και των δόσεών τους.

Τα τραπεζικά συστήματα αναπροσαρμόζονται ώστε από το φθινόπωρο οι τόκοι να υπολογίζονται επί του καταβαλλόμενου ποσού και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου.

Οι δανειολήπτες καλούνται να επικοινωνούν άμεσα με τους διαχειριστές των δανείων τους σε περίπτωση δυσκολιών, προκειμένου να αποφύγουν τη δημιουργία νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών.

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Το 2026 εξελίσσεται σε μία ακόμη χρονιά έντονης πίεσης για τους οφειλέτες, με τους πλειστηριασμούς να αγγίζουν τους 12.727 μέχρι τέλος του έτους. Η επίσημη πλατφόρμα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών παραμένει καθημερινά γεμάτη με νέες αναρτήσεις ακινήτων, από διαμερίσματα και μονοκατοικίες μέχρι επαγγελματικούς χώρους, οικόπεδα, ξενοδοχεία και βιομηχανικά ακίνητα.

Οι προγραμματισμένοι πλειστηριασμοί εκτείνονται ήδη μέχρι και το τέλος του έτους, αποτυπώνοντας ότι η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης έχει πλέον αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά στην ελληνική αγορά ακινήτων. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση ακινήτων εξακολουθεί να καταγράφεται στην Αττική, ενώ ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία, η Πελοπόννησος, η Δυτική Ελλάδα και η Θεσσαλία, γεγονός που δείχνει ότι το φαινόμενο αφορά πλέον ολόκληρη τη χώρα και όχι μόνο τα μεγάλα αστικά κέντρα.

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Μόνο μέχρι το τέλος του Ιουλίου έχουν προγραμματιστεί 6.295 ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, αριθμός που αποτυπώνει το μέγεθος της κινητικότητας που επικρατεί σήμερα στην αγορά αναγκαστικών εκτελέσεων. Το πλήθος αυτό αφορά κάθε κατηγορία ακινήτων, από κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους έως οικόπεδα, αγροτεμάχια, βιομηχανικά ακίνητα και κινητές αξίες επιβεβαιώνοντας ότι οι διαδικασίες είσπραξης οφειλών από τράπεζες, servicers και λοιπούς πιστωτές συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2026 ξεκινά με ιδιαίτερα αυξημένη δραστηριότητα στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει τόσο τους οφειλέτες όσο και την αγορά ακινήτων, καθώς αυξάνεται σημαντικά η προσφορά ακινήτων που διατίθενται μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Έρχονται ειδοποιήσεις αλλα και «κούρεμα» δόσεων για 100.000 δανειολήπτες

Παράλληλα με το αυξημένο πρόγραμμα πλειστηριασμών, ανοίγει ένα νέο μέτωπο για περίπου 100.000 δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη.Τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers) ξεκινούν την αποστολή επιστολών και ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων, υπενθυμίζοντας στους δανειολήπτες ότι πρέπει να συνεχίσουν να καταβάλλουν κανονικά τις δόσεις που έχουν οριστεί από τις δικαστικές αποφάσεις που ρύθμισαν τις οφειλές τους.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τις πρόσφατες αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των τόκων μετά τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και τη σχετική νομοθετική παρέμβαση. Τα πληροφοριακά συστήματα τραπεζών και servicers αναπροσαρμόζονται, ώστε από το φθινόπωρο να εφαρμόζεται ο νέος τρόπος υπολογισμού των δόσεων. Οι τόκοι θα υπολογίζονται πλέον πάνω στο ποσό που αποπληρώνεται κάθε μήνα και όχι επί ολόκληρου του ανεξόφλητου κεφαλαίου, κάτι που μεταβάλλει τις οικονομικές υποχρεώσεις των δανειοληπτών και απαιτεί εκτεταμένες τεχνικές αλλαγές στα τραπεζικά συστήματα.

Τι να προσέξετε

Η αποστολή των ειδοποιήσεων δεν σημαίνει αυτομάτως ότι κάποιος κινδυνεύει άμεσα με πλειστηριασμό. Ωστόσο, αποτελεί σαφές μήνυμα ότι οι τράπεζες και οι servicers προχωρούν σε πλήρη επικαιροποίηση των φακέλων των ρυθμισμένων δανείων και αναμένουν την πιστή τήρηση των δικαστικών αποφάσεων. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι όσοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξυπηρέτηση της ρύθμισης δεν θα πρέπει να αγνοήσουν τις επιστολές, αλλά να επικοινωνήσουν άμεσα με τον διαχειριστή της απαίτησης ή την τράπεζά τους, προκειμένου να εξετάσουν τις διαθέσιμες λύσεις πριν δημιουργηθούν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές.