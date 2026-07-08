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Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε δύο διακριτές ημερομηνίες ανά μήνα, διαχωρίζοντας τους δικαιούχους ανάλογα με το πρώην ασφαλιστικό τους ταμείο.

Οι συντάξεις Αυγούστου θα καταβληθούν στις 28 και 30 Ιουλίου, ενώ οι συντάξεις Σεπτεμβρίου θα πιστωθούν στις 26 και 28 Αυγούστου.

Τα χρηματικά ποσά θα εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας της επίσημης πληρωμής.

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Το υπουργείο Εργασίας και ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσαν το πρόγραμμα καταβολής των συντάξεων για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2026, με τις πληρωμές να πραγματοποιούνται, όπως και τους προηγούμενους μήνες, σε δύο διακριτές ημερομηνίες, ανάλογα με την κατηγορία των δικαιούχων. Ο διαχωρισμός μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών εξακολουθεί να εφαρμόζεται, με στόχο την ομαλή διεκπεραίωση των πληρωμών και την αποφυγή επιβάρυνσης του τραπεζικού συστήματος.

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Αυγούστου

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Η πρώτη καταβολή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 και αφορά:

τις κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ ,

, τις κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τον νόμο 4387/2016, ανεξάρτητα από το αν οι δικαιούχοι ήταν μισθωτοί ή μη μισθωτοί,

όλες τις επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Η δεύτερη πληρωμή θα γίνει την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 και αφορά:

τις κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και των λοιπών εντασσόμενων ταμείων,

και των λοιπών εντασσόμενων ταμείων, τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Σεπτεμβρίου

Για τον μήνα Σεπτέμβριο, οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν νωρίτερα, στα τέλη Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 θα καταβληθούν:

οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ ,

, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από την ίδρυση του ΕΦΚΑ και μετά μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ,

όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Η δεύτερη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 και αφορά:

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τις κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών ( ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και λοιπά εντασσόμενα ταμεία),

και λοιπά εντασσόμενα ταμεία), τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι συνταξιούχοι

Όπως συμβαίνει κάθε μήνα, τα ποσά εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας. Έτσι, οι περισσότεροι συνταξιούχοι θα μπορούν να δουν τα χρήματα διαθέσιμα μέσω ΑΤΜ ή ηλεκτρονικής τραπεζικής πριν από την επίσημη ημερομηνία πληρωμής.

Με την ανακοίνωση αυτή, οι περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι μπορούν να προγραμματίσουν έγκαιρα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για τους επόμενους δύο μήνες, γνωρίζοντας με ακρίβεια πότε θα πραγματοποιηθούν οι καταβολές ανά Ταμείο.

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