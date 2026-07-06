Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια ευτυχισμένη οικογενειακή στιγμή μοιράστηκε τη Δευτέρα η Ελένη Μενεγάκη με τους 1,3 εκατομμύρια followers της στο Instagram. Η δεύτερη κόρη της, Βαλέρια Λάτσιου, αποφοίτησε από το βρετανικό ιδιωτικό σχολείο St. Catherines στην περιοχή της Λυκόβρυσης και θα συνεχίσει τις σπουδές της στο London School of Economics, ένα από τα πιο φημισμένα αγγλικά πανεπιστήμια.

H Ελένη Μενεγάκη με τη Βαλέρια Λάτσιου, τη Λάουρα Λάτσιου και τη Μαρίνα Παντζοπούλου.

«Ονειρεύτηκες, προσπάθησες, πίστεψες… και τα κατάφερες! Η καρδιά μου είναι γεμάτη! Είμαι απίστευτα περήφανη για εσένα Βαλέρια! Ο ουρανός είναι γεμάτος αστέρια και εσύ είσαι ένα από αυτά» έγραψε η Ελένη Μενεγάκη, λαμβάνοντας δεκάδες σχόλια και ευχές από διάσημες Ελληνίδες, ανάμεσά τους η Ναταλία Γερμανού, η Αθηνά Οικονομάκου, η Ζέτα Μακρυπούλια και η Σταματίνα Τσιμτσιλή

Advertisement

Advertisement

Η Βαλέρια Λάτσιου σε ηλικία τριών ετών.

Ελένη Μενεγάκη: Πάνω από όλα τα παιδιά της

Μπορεί η 56χρονη παρουσιάστρια να δημοσίευσε φωτογραφίες από την τελετή αποφοίτησης της κόρης της Αθήνα, το Σαββατοκύριακο όμως βρισκόταν με τις τρεις κόρες της και τον σύζυγό της στην Άχλα της Πάρου. Μάλιστα ο φακός των παπαράτσι την απαθανάτισε στην παραλία μαζί με την 21χρονη κόρη της, Λάουρα, που ολοκλήρωσε το τρίτο έτος των σπουδών της στη Μεγάλη Βρετανία. Τα τελευταία χρόνια στο ξενοδοχείο του Μάκη Παντζόπουλου, εργάζεται και ο 23χρονος γιος της, Άγγελος Λάτσιος.

Όλοι λένε ότι η δεύτερη κόρη της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου μοιάζει και στους δύο γονείς της.

Η Βαλέρια Λάτσιου ενηλικιώθηκε στις 28 Ιανουαρίου.