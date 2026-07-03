Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές ολοκλήρωσαν τον κύκλο τους για τη φετινή σεζόν εν μέσω αβεβαιότητας για το μέλλον πολλών παρουσιαστών.

Το τηλεοπτικό τοπίο μεταβάλλεται καθώς η καθαρή ψυχαγωγία έχει υποχωρήσει δίνοντας τη θέση της σε προγράμματα ενημέρωσης και infotainment.

Η απομάκρυνση στελεχών και η πτώση των ποσοστών τηλεθέασης υπογραμμίζουν την ανάγκη των καναλιών για περικοπές λόγω μειωμένων εσόδων.

Η ανασφάλεια των παρουσιαστών εντείνεται καθώς τα συμβόλαια δεν αποτελούν πλέον εγγύηση παραμονής σε ένα περιβάλλον που συνεχώς αλλάζει.

Πολλοί εκτιμούν ότι το ζωντανό ψυχαγωγικό πρόγραμμα ενδέχεται σταδιακά να μετατοπιστεί από την πρωινή στη μεσημεριανή ζώνη.

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Φινάλε έκαναν αυτή την Παρασκευή οι πρωινές (περίπου) ψυχαγωγικές εκπομπές της πρωινής ζώνης. Από τον Γιώργο Λιάγκα που δεν θέλησε να ξεκαθαρίσει αν συνεχίζει την επόμενη χρονιά (σπόιλερ αλέρτ: συνεχίζει αλλά αφήνει το κανάλι να το ανακοινώσει), το δίδυμο Χατζίδου – Παύλου που μένει εκτός τηλεόρασης (δεύτερο σπόιλερ: τα ονόματά τους έχουν συζητηθεί ήδη σε άλλον σταθμό) και την Κατερίνα Καινούργιου που ήταν η μόνη που γνώριζε ότι συνεχίζει αλλά σε μια νέα, ακόμα πιο ανταγωνιστική συνθήκη, όπως προκύπτει.

Η πρωινή ζώνη τα τελευταία χρόνια δεν θυμίζει πλέον σχεδόν σε τίποτα αυτό που γνωρίσαμε στη χρυσή εποχή της ιδιωτικής τηλεόρασης. Η καθαρή ψυχαγωγία- έστω και αν την κατηγόρησαν ότι κατέληγε σε κακοπροαίρετο gossip και εμμονική αυτοαναφορικότητα- έχασε τη μάχη από το infotainment, το οποίο με τη σειρά του κακοποιεί το information εστιάζοντας στην αγωνιώδη αναζήτηση την επόμενης μη-τέρας της Πάτρας.

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Η ξαφνική απομάκρυνση της Φαίης Σκορδά από το MEGA– και μάλιστα μόλις δύο μέρες πριν από την αποχαιρετιστήρια εκπομπή της σεζόν- προκάλεσε ένα ισχυρό ταρακούνημα σε όλους τους παρουσιαστές της πρωινής ζώνης, κάνοντάς τους να συνειδητοποιήσουν ότι ακόμα και θεωρείσαι μεγάλο όνομα, για τα κανάλια είσαι απλά άλλο ένα αναλώσιμο προϊόν, που ιδανικά θα ήθελαν να αντικαταστήσουν με ένα πολύ φτηνότερο. «Όταν οι τηλεαστέρες καταλήγουν να κάνουν 6 και 7% μέσο όρο στο δυναμικό κοινό, καταλαβαίνεις ότι το κοινό επιζητά διαφορετικά πράγματα από αυτά που νομίζαμε» παραδέχεται γνωστός τηλεοπτικός παράγοντας. «Η μεγάλη πτώση των εσόδων δεν αφήνει περιθώρια για συναισθηματισμούς».

Ακόμα και αν ένας παρουσιαστής έχει συμβόλαιο σε ισχύ δεν μπορεί να νιώθει ασφαλής, όπως φάνηκε και από την περίπτωση του Κώστα Τσουρού που βρίσκεται από σήμερα και επίσημα εκτός ΣΚΑΪ αλλά και του Λάμπρου Κωνσταντάρα που, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα κινδυνεύει να τεθεί εκτός της πρωινής εκπομπής που παρουσίασε φέτος τα Σαββατοκύριακα στο OPEN. Εκεί μάλιστα προκύπτει ξαφνικά μια «χρυσή» ευκαιρία να μονοπωλήσει από τη νέα σεζόν το ενδιαφέρον του κοινού που δεν επιλέγει την ενημέρωση για να ξεκινήσει τη μέρα του.

Από τη νέα σεζόν η ιδιωτική τηλεόραση περνάει σε μια άλλη κατάσταση – στην ΕΡΤ είναι πιο ασφαλείς αφού την πληρώνεις θες δεν θες- και αν σκεφτεί κανείς πως κάθε χρόνος που περνάει το κοινό της «γερνάει» πολλοί θεωρούν πως η αντίστροφη μέτρηση για τις πρωινές εκπομπές έχει ήδη ξεκινήσει και πως σε λίγα χρόνια το ζωντανό ψυχαγωγικό πρόγραμμα θα ξεκινάει από το μεσημέρι.