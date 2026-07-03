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Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα όρια της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Ακακίου στον Δήμο Μουζακίου Καρδίτσας, εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι.

Κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Συγκεκριμένα για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και εθελοντές, και από αέρος 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

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#Πυρκαγιά σε δασική έκταση πλησίον της περιοχή Κανάλια Μουζακίου. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της #10ης_ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 3 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 3, 2026

Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί εντός πυκνής δασικής έκτασης σε δυσπρόσιτη περιοχή με μεγάλη δυσκολία προσέγγισης για τις επίγειες δυνάμεις και κυρίως για τα υδροφόρα οχήματα.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καρδίτσας, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Σε δηλώσεις στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μουζακίου, Νίκος Πούπης, τονίζει πως η δημοτική Αρχή συμβάλει με κάθε μέσο στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.