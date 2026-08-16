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Viral έγινε μια εμφάνιση του Κωνσταντίνου Αργυρού στην Κρήτη, όταν ένα μικρό αγόρι ανέβηκε στη σκηνή και χόρεψε ζεϊμπέκικο υπό τους ήχους του κομματιού του «Αθήνα μου» με τα σχόλια στα social media να είναι αποθεωτικά για το παιδί.

Όπως φαίνεται στο στιγμιότυπο, ο μικρός Νικόλας ανέβηκε στη σκηνή και άρχισε να χορεύει, όσο ο Κωνσταντίνος Αργυρός ερμήνευε το τραγούδι, ενώ παράλληλα τον ενθάρρυνε, χτυπώντας του παλαμάκια.

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Τόσο στο TikTok, όσο και στο Instagram που δημοσιεύτηκε το βίντεο, ο κόσμος συνεχάρη το παιδί για τον τρόπο που χόρεψε, σημειώνοντας μεταξύ άλλων «γεια σου λεβεντάκο μου», «δεν χόρεψε απλά, όργωσε την πίστα», «αυτό είναι ζεϊμπέκικο με ψυχή, μπράβο, μάγκας είσαι» και «να σε χαίρονται οι γονείς σου αγάπη μου».

Η γυναίκα που κοινοποίησε το βίντεο, ανέφερε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι έχει ιδιαίτερη σημασία για το παιδί, καθώς ήταν ένα από εκείνα που τον έκαναν από πολύ μικρό να αγαπήσει το ζεϊμπέκικο και να θελήσει να ξεκινήσει χορό. «Αυτό το τραγούδι έχει τη δική του ιστορία» έγραψε αρχικά στην ανάρτησή της.

«Ο Νικόλας χόρευε την “Αθήνα μου” από πολύ μικρός. Ήταν ένα από τα τραγούδια που τον έκαναν να αγαπήσει το ζεϊμπέκικο και να μου ζητήσει να ξεκινήσει χορό. Και ποιος να μας έλεγε τότε πως θα ερχόταν η στιγμή που θα το χόρευε μπροστά σε χιλιάδες κόσμο, με τον ίδιο τον Κωνσταντίνο Αργυρό να του τραγουδάει και να του χτυπάει παλαμάκια. Από εκείνες τις στιγμές που η πραγματικότητα γίνεται λίγο πιο όμορφη κι από το όνειρο. Νικόλα μου, πόσο σε καμαρώνω».