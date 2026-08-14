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Οι προπωλήσεις εισιτηρίων και οι εισπράξεις από τα previews ανήλθαν συνολικά στα 13,5 εκατ. δολάρια πριν από την επίσημη ευρεία κυκλοφορία της ταινίας.

Ο σκηνοθέτης και οι πρωταγωνιστές παρευρέθηκαν στην επίσημη πρεμιέρα στο Πεκίνο, όπου η ταινία έτυχε σημαντικής προβολής και θετικής υποδοχής από το κοινό.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η ισχυρή παρουσία της ταινίας στις αίθουσες IMAX αποτελεί μια λογική αντίδραση στην υψηλή ζήτηση του κινεζικού κοινού για το έργο του Νόλαν.

Παρά την επιλεκτικότητα της κινεζικής αγοράς απέναντι στις παραγωγές του Χόλιγουντ, οι προσδοκίες για τις εισπράξεις της «Οδύσσειας» παραμένουν ιδιαίτερα αισιόδοξες.

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Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν κάνει πρεμιέρα σε περισσότερες από 20.000 κινηματογραφικές αίθουσες στην ηπειρωτική Κίνα – δηλαδή εκτός Χονγκ Κονγκ και Μακάο- καταλαμβάνοντας παράλληλα περίπου το 90% των αιθουσών IMAX της χώρας, οι οποίες πλησιάζουν τις 800.

Μέχρι τις 12 Αυγούστου, οι προπωλήσεις εισιτηρίων είχαν φτάσει τα 5,9 εκατ. δολάρια, ενώ μαζί με τις εισπράξεις από τα previews το ποσό ανερχόταν στα 13,5 εκατ. δολάρια.

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Αυτά πριν από την ευρεία κυκλοφορία της ταινίας, σήμερα, 14 Αυγούστου. Σύμφωνα με το Variety, η κινεζική πλατφόρμα έκδοσης εισιτηρίων Maoyan προβλέπει εισπράξεις 10,4 εκατ. δολάρια μόνο για την πρώτη ημέρα.

'The Odyssey' Sets 20,000 Screen China Release, Including Near-Total Imax Commitment (EXCLUSIVE) https://t.co/SGccwYkPzm August 13, 2026

Η ισχυρή παρουσία της «Οδύσσειας» στις αίθουσες IMAX θα διατηρηθεί παρά την επιτυχημένη πορεία του «Spider-Man: Brand New Day» στους κινεζικούς κινηματογράφους. Σύμφωνα με την IMAX, δεν προβλέπεται μείωση του αριθμού των οθονών στις οποίες θα προβάλλεται η ταινία του Νόλαν.

Ο σκηνοθέτης ταξίδεψε στην Κίνα μαζί με την σύζυγο του, παραγωγό Έμα Τόμας και τους πρωταγωνιστές Ματ Ντέιμον και Σαρλίζ Θέρον. Παρέστησαν στην επίσημη πρεμιέρα της «Οδύσσειας», στις 30 Ιουλίου, στο Εθνικό Μουσείο Κινηματογράφου της Κίνας, φωτογραφήθηκαν και έδωσαν συνεντεύξεις.

Ιδιαίτερη απήχηση είχε και η συνέντευξη του Νόλαν στον Zhong Shu, podcaster με έδρα το Πεκίνο. Η συζήτηση έγινε viral, με πολλούς χρήστες να επισημαίνουν το φιλοσοφικό βάθος με το οποίο προσεγγίστηκαν τα θέματα της ταινίας.

«Μια πορεία με εισπράξεις άνω των 100 εκατ. δολαρίων θα ήταν εξαιρετική», ανέφερε ο Adrian Tong, αναλυτής της Media Partners Asia στο Variety, καθώς πλέον ελάχιστες χολιγουντιανές παραγωγές, πέρα από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές σειρές, καταφέρνουν να φτάσουν σε τέτοια επίπεδα στην Κίνα.

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Το γεγονός ότι σχεδόν ολόκληρο το δίκτυο IMAX της χώρας διατίθεται στην «Οδύσσεια» θεωρείται ιδιαίτερα ασυνήθιστο για χολιγουντιανή παραγωγή, καθώς τέτοιου μεγέθους παρουσία παραχωρείται συνήθως στις μεγαλύτερες κινεζικές ταινίες. Κατά τον Tong, ωστόσο, πρόκειται για «λογική αντίδραση στην εμφανή ζήτηση», αλλά και στις ευνοϊκές οικονομικές προοπτικές. Οι ταινίες του Νόλαν εμφανίζουν σταθερά ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση για προβολές IMAX στην Κίνα.

Το «Spider-Man: Brand New Day» έχει ήδη ξεπεράσει τα 200 εκατ. δολάρια στην Κίνα μέσα σε 16 ημέρες προβολής. Καμία άλλη νέα διεθνής ταινία του 2026 δεν έχει πλησιάσει αυτό το επίπεδο, καθώς οι περισσότερες χολιγουντιανές παραγωγές κινούνται μεταξύ 100 και 310 εκατ. γουάν, δηλαδή περίπου 14,8 έως 46 εκατ. δολαρίων.

Σύμφωνα με τον Tong, η κινεζική αγορά δεν έχει κλείσει την πόρτα στο Χόλιγουντ. Έχει όμως γίνει εξαιρετικά επιλεκτική. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει, «ο δρόμος προς μια σταθερή εισπρακτική επιτυχία μεγέθους blockbuster είναι πλέον πολύ στενότερος και πολύ πιο δύσκολος».

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Με πληροφορίες από Variety

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