Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κινεζική εταιρεία Photon Matrix ανέπτυξε μια φορητή συσκευή που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και αισθητήρες για τον αυτόματο εντοπισμό και την εξουδετέρωση κουνουπιών με λέιζερ.

Το σύστημα ανιχνεύει τα έντομα σε απόσταση έως έξι μέτρων και ενεργοποιεί το λέιζερ μέσα σε τρία χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Η συσκευή ενσωματώνει μηχανισμούς ασφαλείας που διακόπτουν αυτόματα την εκπομπή του λέιζερ σε περίπτωση ανίχνευσης ανθρώπινης παρουσίας στον χώρο λειτουργίας της.

Η τεχνολογία αυτή δεν απαιτεί τη χρήση χημικών εντομοκτόνων ή απωθητικών ουσιών για την αντιμετώπιση των εντόμων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Η κατασκευάστρια εταιρεία αναφέρει ότι η συσκευή έχει προσελκύσει διεθνές ενδιαφέρον, σημειώνοντας αυξημένες πωλήσεις στις αγορές του εξωτερικού τους τελευταίους μήνες.

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Η νέα τεχνολογία χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και αισθητήρες για να εντοπίζει τα κουνούπια στον αέρα και να ενεργοποιεί το λέιζερ μέσα σε λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου

Μια διαφορετική «μάχη» με τα κουνούπια δίνουν στην Κίνα, με μια νέα φορητή συσκευή που συνδυάζει τεχνητή νοημοσύνη, προηγμένους αισθητήρες και λέιζερ για να εντοπίζει και να εξουδετερώνει αυτόματα τα ενοχλητικά έντομα.

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Η συσκευή χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα στην Αυτόνομη Νομαρχία Αλτάι, στη βορειοδυτική Κίνα, και βίντεο από τη λειτουργία της έδωσαν μια εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία επιχειρεί να αντιμετωπίσει τα κουνούπια. Το σχετικό βίντεο του Reuters καταγράφει τη χρήση της συσκευής στην περιοχή Σιντζιάνγκ.

Πίσω από την τεχνολογία βρίσκεται η κινεζική εταιρεία Photon Matrix, με έδρα την πόλη Τσανγκζού της επαρχίας Τζιανγκσού.

Σε αντίθεση με τις συνηθισμένες συσκευές που χρησιμοποιούμε για να κρατήσουμε μακριά τα κουνούπια, το συγκεκριμένο σύστημα δεν βασίζεται σε απωθητικά ή εντομοκτόνα. Αντίθετα, χρησιμοποιεί αισθητήρες LiDAR, οπτική αναγνώριση με τεχνητή νοημοσύνη και ειδικούς αλγόριθμους επεξεργασίας σήματος, ώστε να εντοπίζει την κίνηση ενός κουνουπιού και να αναγνωρίζει ότι πρόκειται για τον συγκεκριμένο στόχο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, από τη στιγμή που εντοπίζεται ένα κουνούπι, το σύστημα μπορεί να ενεργοποιήσει το λέιζερ σε μόλις τρία χιλιοστά του δευτερολέπτου. Η συσκευή φέρεται επίσης να μπορεί να εντοπίζει κουνούπια σε απόσταση έως και έξι μέτρων.

Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα, από εσωτερικούς χώρους και αυλές μέχρι εξωτερικούς χώρους, όπως σημεία όπου στήνονται σκηνές για κάμπινγκ.

Reuters/ connect video

Το λέιζερ σταματά όταν εντοπιστεί άνθρωπος

Η ασφάλεια αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζει η εταιρεία για τη συσκευή.

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Το σύστημα διαθέτει μηχανισμούς που μπορούν να διακόπτουν αυτόματα την εκπομπή του λέιζερ όταν ανιχνεύεται άνθρωπος στην περιοχή λειτουργίας του, περιορίζοντας έτσι τον κίνδυνο έκθεσης.

Η ιδέα πίσω από τη συσκευή είναι ουσιαστικά ένας αυτοματοποιημένος «κυνηγός» κουνουπιών: εντοπίζει την κίνηση, αναγνωρίζει το έντομο και αντιδρά μέσα σε ελάχιστο χρόνο, χωρίς να χρειάζεται ο χρήστης να εντοπίσει ο ίδιος το κουνούπι.

Η Photon Matrix υποστηρίζει ότι η συσκευή έχει ήδη προσελκύσει ενδιαφέρον και εκτός Κίνας, με την εταιρεία να αναφέρει αυξημένες πωλήσεις σε αγορές του εξωτερικού τους τελευταίους μήνες.

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Η νέα τεχνολογία αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη και οι αισθητήρες υψηλής ακρίβειας χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος τόσο καθημερινού όσο τα κουνούπια, μετατρέποντας την καταδίωξή τους σε μια σχεδόν… αυτοματοποιημένη διαδικασία.

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