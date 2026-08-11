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Η γυναίκα κάλεσε σε βοήθεια και οι αρχές κατάφεραν να την απεγκλωβίσουν με τη χρήση σκάλας, συλλαμβάνοντας τον δράστη.

Ο Χικς καταδικάστηκε αρχικά σε φυλάκιση για την εισβολή, ενώ αργότερα, το 2023, του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 37 ετών για σοβαρότερα αδικήματα.

Η Ριβέρα περιέγραψε το περιστατικό ως μία από τις πιο τρομακτικές εμπειρίες της ζωής της, καθώς βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν εισβολέα εντός του σπιτιού της.

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Ήταν μια εικόνα που έκανε τον γύρο των ΗΠΑ και αποτύπωσε τον τρόμο μιας γυναίκας που προσπαθούσε να σωθεί από έναν εισβολέα. Η ηθοποιός και σεναριογράφος Μελόρα Ριβέρα είχε μόλις μετακομίσει στη Βένις της Καλιφόρνιας, όταν, τον Σεπτέμβριο του 2014, ένας άνδρας εισέβαλε στο σπίτι της και την καταδίωξε μέχρι την ταράτσα, σύμφωνα με τη DailyMail.

Η Ριβέρα ήταν τότε 29 ετών και είχε εγκατασταθεί στο νέο της σπίτι μόλις τρεις εβδομάδες νωρίτερα. Ο άνδρας που μπήκε στο σπίτι της, ο Κρίστιαν Χικς, είχε ήδη βεβαρημένο ποινικό παρελθόν.

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Όλα ξεκίνησαν όταν η Ριβέρα ξύπνησε από έναν θόρυβο στην πόρτα. Κατεβαίνοντας να δει τι συμβαίνει, αντιλήφθηκε έναν άγνωστο άνδρα να απομακρύνεται από το σπίτι, μιλώντας μόνος του. Θεώρησε αρχικά ότι επρόκειτο για ένα περίεργο περιστατικό και επέστρεψε στο κρεβάτι της.

Περίπου 15 λεπτά αργότερα, όμως, ο άνδρας επέστρεψε. Αυτή τη φορά άρχισε να χτυπά με δύναμη την πόρτα, προσπαθώντας να τη διαλύσει.

«Έβλεπα την πόρτα να λυγίζει με κάθε χτύπημα. Ήταν ασταμάτητο και φοβόμουν ότι τελικά θα έμπαινε», είχε περιγράψει η Ριβέρα.

Κάλεσε αμέσως την αστυνομία και άρχισε να δίνει τη διεύθυνσή της. Πριν προλάβει να ολοκληρώσει την κλήση, ένα μεγάλο κομμάτι της πόρτας έσπασε και το χέρι του εισβολέα εμφανίστηκε στο άνοιγμα.

Η απόδραση από το παράθυρο και η δραματική διάσωση

Βλέποντας ότι δεν είχε άλλη επιλογή, η Ριβέρα αποφάσισε να εγκαταλείψει το σπίτι από το παράθυρο του υπνοδωματίου της, το οποίο βρισκόταν χαμηλά στις μαρκίζες. Βγήκε στην οροφή και άρχισε να απομακρύνεται, πιστεύοντας ότι εκεί θα ήταν ασφαλής.

Ο εισβολέας, όμως, την ακολούθησε. Η Ριβέρα είδε ξαφνικά το κεφάλι του να εμφανίζεται από το παράθυρο και, λίγο αργότερα, βρέθηκε μαζί της στην ταράτσα.

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Εκείνη τη στιγμή ένας περαστικός αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και ειδοποίησε έναν αστυνομικό, ενώ η Ριβέρα παρέμενε στο τηλέφωνο με το 911. Η αστυνομία έφτασε στο σημείο και, με τη βοήθεια πυροσβεστών που έφεραν σκάλα, κατάφερε τελικά να απομακρύνει τη γυναίκα από την οροφή. Ο Χικς συνελήφθη.

Η περιπέτεια διήρκεσε περίπου μισή ώρα, με την ηθοποιό να βρίσκεται εγκλωβισμένη στην ταράτσα, ενώ έξι αστυνομικοί είχαν στραμμένα τα όπλα τους προς το μέρος της και ελικόπτερο πετούσε πάνω από το σπίτι.

«Ένιωθα ότι ζούσα την πλοκή μιας ταινίας τρόμου. Όλα μου τα ένστικτα μου έλεγαν ότι έπρεπε να φύγω», είχε πει η Ριβέρα.

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Ο δράστης εξέτισε ποινή και μετά συνέχισε την εγκληματική δράση

Ο Χικς καταδικάστηκε αρχικά σε τρία χρόνια φυλάκισης μετά από συμφωνία με τις δικαστικές Αρχές. Μετά την αποφυλάκισή του, ωστόσο, επέστρεψε στην παραβατικότητα. Συνελήφθη ξανά το 2018 για διάρρηξη και άλλες κατηγορίες, ενώ το 2021 βρέθηκε αντιμέτωπος με πολύ σοβαρότερες κατηγορίες, μεταξύ άλλων για βιασμό, σεξουαλική κακοποίηση και απαγωγή.

Το 2023 καταδικάστηκε τελικά σε 37 χρόνια κάθειρξης για τα αδικήματα που διέπραξε, με τα αρχεία να αναφέρουν ότι θα μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο αποφυλάκισής του υπό όρους το 2043.

Η Ριβέρα, η οποία έχει εργαστεί ως τηλεοπτική σεναριογράφος και είχε συμμετοχή στην ταινία «Sparkle» του 2012, έχει χαρακτηρίσει εκείνη τη νύχτα μία από τις πιο τρομακτικές εμπειρίες της ζωής της.

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«Δεν ήθελα να πεθάνω πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους», είχε πει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το σουρεαλιστικό σκηνικό με τους αστυνομικούς, το ελικόπτερο και το πλήθος που παρακολουθούσε από τον δρόμο.

(Με πληροφορίες από DailyMail)

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