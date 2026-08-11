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Η γυναίκα απείλησε τον εν διαστάσει σύζυγό της μέσω βίντεο πριν επιτεθεί στα παιδιά της με μαχαίρι μέσα στην οικία τους.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν την 22χρονη στο σημείο, όπου εντόπισαν τα θύματα και το όπλο που φέρεται να χρησιμοποίησε η δράστις κατά την επίθεση.

Η κατηγορούμενη είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν σε μονάδα ψυχικής υγείας, καθώς υπήρχαν αναφορές για απειλές που είχε εκφράσει κατά του εαυτού της και των παιδιών.

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Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις για την τραγωδία στη Βόρεια Ντακότα των ΗΠΑ, όπου μια 22χρονη μητέρα κατηγορείται ότι σκότωσε τα δύο από τα τρία παιδιά της, ηλικίας 5 μηνών και 3 ετών, και τραυμάτισε το τρίτο.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, το πρωί της 6ης Αυγούστου η Κέιλι Έρχαρτ έστειλε βίντεο στον εν διαστάσει σύζυγό της, Κάμερον, στο οποίο κρατούσε όπλο και απειλούσε να αυτοκτονήσει. Κρατώντας παράλληλα ένα από τα παιδιά της, φέρεται να του είπε: «Πες αντίο στα παιδιά σου».

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Μέσα σε λίγα λεπτά, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η 22χρονη επιτέθηκε στα παιδιά της. Το βρέφος 5 μηνών και το 3χρονο παιδί υπέκυψαν στα τραύματά τους, ενώ το τρίτο παιδί επέζησε.

Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τα κίνητρα και τις συνθήκες της επίθεσης, ενώ η 22χρονη αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για τον θάνατο των δύο παιδιών.

Αστυνομικοί που μπήκαν στο σπίτι της 22χρονης βρήκαν έναν τόπο εγκλήματος τόσο αιματοβαμμένο, που ακόμη και οι πιο έμπειροι σοκαρίστηκαν από το θέαμα. Παράλληλα είδαν την 22χρονη να κρατάει ένα μαχαίρι το οποίο πέταξε στο πάτωμα ζητώντας να τη σκοτώσουν.

Λίγο πριν φτάσουν οι αστυνομικοί στο σπίτι η Έρχαρτ είχε κυνηγήσει με ένα μαχαίρι τον πατέρα των παιδιών και τη γιαγιά τους, αναγκάζοντάς τους να βγουν από το σπίτι.

Μετά τη σύλληψή της, η Έρχαρτ είπε ότι πίστευε πως οι λαιμοί των παιδιών είχαν κοπεί, προτού τα τοποθετήσει πάνω στο κρεβάτι, λέγοντας ότι θυμόταν να κρατάει το μαχαίρι στα χέρια της όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σπίτι, αλλά τίποτα άλλο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, το ζευγάρι βρισκόταν σε διαδικασία χωρισμού, ενώ ο πατέρας της 22χρονης είχε απευθυνθεί στο παρελθόν στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, καθώς, όπως ανέφερε, η κόρη του είχε εκφράσει απειλές ότι θα μπορούσε να βλάψει τόσο τον ίδιο όσο και τα παιδιά της.

Μετά τις συγκεκριμένες καταγγελίες, η 22χρονη είχε νοσηλευτεί σε μονάδα ψυχικής υγείας για άγνωστο χρονικό διάστημα και είχε λάβει φαρμακευτική αγωγή.