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Ο πατέρας έπνιξε το παιδί και στη συνέχεια έκρυψε τη σορό του σε απομονωμένη περιοχή, επιχειρώντας να παραπλανήσει τις Αρχές με ψευδή καταγγελία απαγωγής.

Οι εισαγγελικές αρχές απέδωσαν το έγκλημα στην πρόθεση του κατηγορουμένου να εκδικηθεί την πρώην σύζυγό του, η οποία κατείχε την πλήρη επιμέλεια της ανήλικης.

Ο Φραττολίν καταδικάστηκε για φόνο δεύτερου βαθμού και απόκρυψη σορού, ενώ η ανακοίνωση της ποινής του έχει προγραμματιστεί για τις 14 Οκτωβρίου.

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Ένα αποτρόπαιο έγκλημα με θύμα την 9χρονη κόρη του αποκάλυψε η δίκη του Λουτσιάνο Φραττολίν στη Νέα Υόρκη. Ο Καναδός πατέρας κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία της μικρής Μελίνα, την οποία, σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση που δέχθηκε το δικαστήριο, έπνιξε κατά τη διάρκεια ταξιδιού τους και στη συνέχεια έκρυψε τη σορό της σε απομονωμένη περιοχή.

Το πιο ανατριχιαστικό στοιχείο της υπόθεσης ήταν ότι, μετά τον θάνατο της κόρης του, ο Φραττολίν φέρεται να επινόησε μια ιστορία απαγωγής. Η ψευδής καταγγελία του ενεργοποίησε Amber Alert και προκάλεσε μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης, ενώ οι έρευνες τελικά οδήγησαν στη σορό της 9χρονης.

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Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι το έγκλημα συνδεόταν με την πρόθεσή του να εκδικηθεί την πρώην σύζυγό του, η οποία είχε την πλήρη επιμέλεια της Μελίνα. Ο Φραττολίν καταδικάστηκε για φόνο δεύτερου βαθμού και απόκρυψη σορού και πλέον αντιμετωπίζει ποινή που μπορεί να φτάσει μέχρι την ισόβια κάθειρξη. Η επιμέτρηση της ποινής έχει οριστεί για τις 14 Οκτωβρίου.

«Η σύντομη ζωή της Μελίνα έλαβε ένα βίαιο τέλος», είπε ο εισαγγελέας της κομητείας Έσεξ, Μάικλ Λάνγκι, κατά την αγόρευσή του τη Δευτέρα, κοιτάζοντας τον Φραττολίν ο οποίος απέφυγε το βλέμμα του. «Όλα ήταν γεμάτα λάσπη. Τα μακριά μαύρα μαλλιά της, τα οποία μόλις είχε βγάλει από τις πλεξούδες της, ήταν καλυμμένα με χώμα και χορτάρι», πρόσθεσε ο εισαγγελέας με τους ενόρκους να χρειάζονται μόλις μια ώρα για να καταλήξουν στην ετυμηγορία τους.

Η μητέρα της Μελίνα, Κάλι Γαλάνης, είχε την πλήρη επιμέλεια της κόρης της, αφού το 2019 έβαλε τέλος στη σχέση εξ αποστάσεως που διατηρούσε με τον Φραττολίν. Τα τελευταία χρόνια, όμως, επέτρεπε στη Μελίνα να πηγαίνει ταξίδια με τον πατέρα της.

«Δεν ήθελε να πάει» – Η κατάθεση της μητέρας για το μοιραίο ταξίδι

Η μητέρα της 9χρονης Μελίνα αποκάλυψε στο δικαστήριο ότι η κόρη της είχε εκφράσει ξεκάθαρα την επιθυμία να μην ταξιδέψει με τον πατέρα της στο εξωτερικό. Η ίδια, μάλιστα, είχε αρχίσει να ανησυχεί για το ταξίδι στην Αιθιοπία, ιδιαίτερα μετά τις προειδοποιήσεις του δικηγόρου της σχετικά με περιπτώσεις χωρισμένων γονέων που έπαιρναν τα παιδιά τους στο εξωτερικό και στη συνέχεια δεν τα επέστρεφαν.

Οι ανησυχίες της εντάθηκαν όταν ο Φραττολίν πρότεινε να παρατείνει ακόμη περισσότερο την παραμονή τους στην Αιθιοπία. Οι συζητήσεις με τη μικρή Μελίνα έκαναν τελικά τη μητέρα της να αλλάξει γνώμη και να ακυρώσει το ταξίδι. «Δεν ένιωθα πλέον άνετα με αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά στην κατάθεσή της.

Αντί για την Αιθιοπία, ο Φραττολίν πρότεινε ένα ταξίδι με την κόρη του στο Κονέκτικατ και τη Νέα Υόρκη. Ήταν το ταξίδι από το οποίο η 9χρονη δεν θα επέστρεφε ποτέ στο σπίτι της στον Καναδά. Την ημέρα που ήταν προγραμματισμένη η επιστροφή τους στο Κεμπέκ, ο πατέρας της φέρεται να τη σκότωσε και στη συνέχεια να επινόησε την ιστορία της απαγωγής της, σε μια προσπάθεια να παραπλανήσει τις Αρχές.