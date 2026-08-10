Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Μια 70χρονη γυναίκα στη Δάφνη απέτρεψε απόπειρα απάτης σε βάρος της, όταν άγνωστοι προσπάθησαν να της αποσπάσουν χρήματα προσποιούμενοι τους λογιστές.

Η ηλικιωμένη ενημέρωσε έγκαιρα την Αστυνομία, η οποία οργάνωσε επιχείρηση χρησιμοποιώντας μια τσάντα με αντικείμενα ως δόλωμα στο προκαθορισμένο σημείο συνάντησης.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 31χρονο τη στιγμή που προσπάθησε να παραλάβει τη σακούλα, ενώ ο συνεργός του διέφυγε με το όχημά τους επιχειρώντας να εμβολίσει τα όργανα της τάξης.

Οι δράστες χρησιμοποιούσαν αυτοκίνητο με κλεμμένες πινακίδες, ενώ η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό του δεύτερου ατόμου και την εξιχνίαση παρόμοιων περιστατικών.

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Από υποψήφιο θύμα έγινε παγίδα για τους απατεώνες μια 70χρονη στη Δάφνη του Δήμου Ήλιδας στον Νομό Ηλείας. Οι δράστες επιχείρησαν να την πείσουν τηλεφωνικά ότι δήθεν, λόγω νέου μέτρου της ΑΑΔΕ, έπρεπε να παραδώσει τα μετρητά που είχε στο σπίτι της, όμως η ηλικιωμένη κατάλαβε εγκαίρως ότι επρόκειτο για απάτη και ενημέρωσε την Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το patrisnews.com, το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου, οι αστυνομικοί έστησαν επιχείρηση, χρησιμοποιώντας την ίδια τη μέθοδο των δραστών εναντίον τους. Η 70χρονη προσποιήθηκε ότι πείστηκε και τοποθέτησε σε προκαθορισμένο σημείο μια τσάντα με τα υποτιθέμενα χρήματα.

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Λίγο αργότερα, ένα αυτοκίνητο με δύο άτομα έφτασε στο σημείο. Ένας 31χρονος κατέβηκε από το όχημα και κατευθύνθηκε προς την τσάντα, χωρίς να γνωρίζει ότι οι αστυνομικοί βρίσκονταν ήδη σε κοντινή απόσταση και περίμεναν να εμφανιστεί.

Τους περίμεναν οι αστυνομικοί – Ο συνεργός επιχείρησε να τους εμβολίσει

Μόλις ο 31χρονος πήγε να παραλάβει την τσάντα, οι αστυνομικοί επενέβησαν και τον ακινητοποίησαν. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του, ωστόσο τελικά οδηγήθηκε με χειροπέδες στο Τμήμα.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα, τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Η επιχείρηση, όμως, πήρε επικίνδυνη τροπή όταν ο συνεργός του, που παρέμενε στο αυτοκίνητο, φέρεται να επιχείρησε να διαφύγει εμβολίζοντας τους αστυνομικούς. Πάτησε γκάζι και απομακρύνθηκε από το σημείο, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Οι κλεμμένες πινακίδες και το «κόλπο» με την ΑΑΔΕ

Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι δράστες είχαν λάβει μέτρα για να δυσκολέψουν την ταυτοποίησή τους. Οι πινακίδες που έφερε το αυτοκίνητο είχαν, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, κλαπεί νωρίτερα από σταθμευμένο όχημα στη Γαστούνη και είχαν τοποθετηθεί στο αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην απόπειρα απάτης.

Το τηλεφώνημα στην 70χρονη είχε γίνει από άτομα που παρουσιάστηκαν ως λογιστές. Της ανέφεραν ψευδώς ότι έρχεται νέο μέτρο της ΑΑΔΕ που θα καταργούσε ουσιαστικά τη χρήση μετρητών και θα απαιτούσε την αντικατάστασή τους με τραπεζικές κάρτες.

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Με αυτό το πρόσχημα, της ζήτησαν να συγκεντρώσει τα χρήματα που είχε στο σπίτι και να τα τοποθετήσει σε σακούλα, την οποία θα άφηνε έξω από την κατοικία της ώστε να την παραλάβει συνεργός τους.

Η 70χρονη, ωστόσο, αντιλήφθηκε την απάτη και ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές, με αποτέλεσμα το σχέδιο των δραστών να καταλήξει σε αστυνομική επιχείρηση.

Σε βάρος του 31χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα που του αποδίδονται, μεταξύ άλλων, της απάτης, της κλοπής, της σωματικής βλάβης και της βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων. Αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, στην παράλληλη έδρα Αμαλιάδας.

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Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του συνεργού του, ενώ οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι δύο άνδρες να συνδέονται και με άλλες παρόμοιες απόπειρες εξαπάτησης.

(Με πληροφορίες από patrisnews.com)

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