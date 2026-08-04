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Δικογραφία για παραβίαση φυλασσόμενο χώρου και απείθεια σχηματίζουν οι αστυνομικοί σε βάρος ενός άνδρα, ο οποίος είναι και αδελφός αντιδημάρχου της περιοχής, ο οποίος παραβίασε τα αστυνομικά μέτρα στην περιοχή της Ψάθας και με το όχημα του έφτασε μέχρι τα συντρίμμια του ελικοπτέρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς διαπληκτιστηκε έντονα με τους αστυνομικούς, που είχαν κλείσει τον δρόμο, απαιτώντας από εκείνους να του επιτρέψουν την διέλευση, προκειμένου να φτάσει μέχρι μία κατοικία για να δει εάν αυτή έχει καταστραφεί από τις φλόγες.

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Ο συλληφθείς κατάφερε να περάσει με το αυτοκίνητό του αλλά έφτασε στο σημείο όπου βρίσκονται τα συντρίμμια του ελικοπτέρου και, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, έπεσε με το όχημα του στην άκρη τμημάτων του ελικοπτέρου.

Ο χώρος φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις και αναμένεται να οριστούν ειδική πραγματογνώμονες, προκειμένου στελέχη της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού και της επιτροπής διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων να πραγματοποιήσουν αυτοψία, πριν απομακρυνθούν τα συντρίμμια του ελικοπτέρου.