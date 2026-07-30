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Η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέδειξε ευρήματα εγκληματικής ενέργειας και οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών αναλύσεων για τα αίτια θανάτου.

Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών εξετάζει το ενδεχόμενο παραπλάνησης της οικογένειας της θανούσας μέσω μηνυμάτων που στάλθηκαν από το κινητό της τηλέφωνο.

Οι αστυνομικοί έχουν λάβει κατάθεση από φιλικό ζευγάρι που είχε φιλοξενήσει τη γυναίκα, ενώ συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό της συσκευής.

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Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της Βρετανίδας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη, με τις έρευνες των Αρχών να στρέφονται στις τελευταίες ώρες της ζωής της και στα πρόσωπα του περιβάλλοντός της. Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων αναμένεται να αποτελέσουν το κρίσιμο στοιχείο για την αποκάλυψη των αιτιών του θανάτου της.

Μέχρι στιγμής, από την ιατροδικαστική εξέταση δεν έχουν προκύψει ευρήματα που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Ωστόσο, οι αστυνομικοί περιμένουν τις εργαστηριακές αναλύσεις, οι οποίες εκτιμάται ότι θα δώσουν απαντήσεις για το τι προκάλεσε τον θάνατο της γυναίκας.

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Την έρευνα έχει αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ των επαφών της Βρετανίδας και να εντοπίσουν τις τελευταίες διαδρομές και κινήσεις της πριν από τον θάνατό της.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι Αρχές εντόπισαν ένα ζευγάρι φίλων της στο Κερατσίνι, οι οποίοι φέρεται να την είχαν φιλοξενήσει το προηγούμενο διάστημα και έχουν ήδη δώσει κατάθεση.

Οι αξιωματικοί εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, μεταξύ των οποίων το ενδεχόμενο ο θάνατος να συνδέεται με χρήση ουσιών ή με ασφυκτικά αίτια. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να επιβεβαιώνει συγκεκριμένη εκδοχή, με τις τοξικολογικές εξετάσεις να θεωρούνται καθοριστικές για την πορεία της υπόθεσης.

«Θέλω να μείνω μόνη για λίγο» έγραφε μήνυμα που στάλθηκε από το κινητό της 38χρονης

Δημοσίευμα της DailyMail αποκάλυψε τα τελευταία μηνύματα που στάλθηκαν από το κινητό της 38χρονης, υποστηρίζοντας ότι οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι κάποιοι προσπάθησαν να παραπλανήσουν την οικογένειά της χρησιμοποιώντας το κινητό της μετά τον θάνατό της.

Σε ένα από τα τελευταία μηνύματα αναφερόταν ότι «χρειαζόταν λίγο χρόνο για τον εαυτό της» και ότι «ήθελε να μείνει μόνη για λίγο».

Οι αστυνομικοί εκτιμούν, σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, πως τα μηνύματα αυτά ενδεχομένως στάλθηκαν από τον δράστη ή τους δράστες, προκειμένου να κερδίσουν χρόνο και να απομακρύνουν τις υποψίες.

Προς το παρόν, το κινητό της 38χρονης δεν έχει βρεθεί και, όπως έχει διαπιστωθεί, παρέμενε ενεργό στην περιοχή της Αθήνας μέχρι περίπου μία ημέρα πριν από την επίσημη ταυτοποίηση της σορού.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό και οι Αρχές προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ της υπόθεσης.