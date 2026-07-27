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Αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί σε χωριό της επαρχίας Μονοφατσίου, για την εξάρθρωση σπείρας, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε ζωοκλοπές και εκβιάσεις.



Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης έβαλαν στο στόχαστρό τους μέλη συγκεκριμένης οικογένειας, για τα οποία προέκυψαν στοιχεία ενοχής τους. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι μέχρι τώρα έχουν συλληφθεί πατέρας, υιός, πεθερός και τουλάχιστον ένας άνδρας ακόμα.



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Φέρονται να κρύβονται πίσω από τέσσερις περιπτώσεις ζωοκλοπών, είκοσι υποθέσεις εκβιασμών, ενώ κάποιοι έχουν λάβει παρανόμως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.