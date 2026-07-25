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Η μεγαλύτερη πλατεία των Βαλκανιών βρίσκεται στην Ελλάδα και μπορεί να νομίζετε ότι θα είναι στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, ωστόσο είναι στην Κέρκυρα.

Ας γνωρίσουμε τη μεγαλύτερη πόλη των Βαλκανίων

Το δημοφιλές νησί προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες χάρη στις εντυπωσιακές παραλίες, την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και τη μακραίωνη ιστορία του. Στην καρδιά της πόλης, μπροστά από το Παλαιό Φρούριο και σε μικρή απόσταση από την Παλιά Πόλη, απλώνεται η ιστορική Πλατεία Σπιανάδα, η οποία με έκταση 84.048 τετραγωνικών μέτρων θεωρείται η μεγαλύτερη πλατεία στην Ελλάδα και στη Βαλκανική Χερσόνησο, αποτελώντας παράλληλα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αξιοθέατα της Κέρκυρας.

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Η δημιουργία της συνδέεται με τη βενετική κυριαρχία στο νησί. Το 1576 οι Βενετοί κατεδάφισαν τα κτίσματα που βρίσκονταν μπροστά από το Παλαιό Φρούριο, ώστε να ενισχύσουν την άμυνά του. Ο ανοιχτός αυτός χώρος διαμορφώθηκε αργότερα και δεντροφυτεύτηκε, αποκτώντας σταδιακά τη σημερινή του μορφή.

Η ονομασία «Σπιανάδα» προέρχεται από τη βενετική λέξη spianata, που σημαίνει επίπεδη ή ισοπεδωμένη έκταση, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε ο χώρος.

Η περιοχή της Παλιάς Πόλης ενδείκνυται για περιήγηση με τα πόδια, καθώς τα στενά καντούνια της αποτελούν βασικό στοιχείο της γοητείας της. Για τον λόγο αυτό, οι περισσότεροι επισκέπτες αφήνουν τα οχήματά τους στο υπαίθριο δημοτικό πάρκινγκ κοντά στα Παλαιά Ανάκτορα, το οποίο εξυπηρετεί σημαντικό μέρος των αυξημένων αναγκών στάθμευσης κατά τη θερινή περίοδο.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι ορισμένες πηγές αναφέρουν την Πλατεία Unirii στο Βουκουρέστι ως μεγαλύτερη σε συνολικό εμβαδόν, περίπου 97.000 τετραγωνικά μέτρα. Ωστόσο, η έκτασή της διακόπτεται από κεντρική λεωφόρο πολλαπλών λωρίδων κυκλοφορίας, γεγονός που σημαίνει ότι δεν αποτελεί ενιαίο πλακόστρωτο ή ανοιχτό χώρο. Ακόμη, μεγάλη σύγχρονη πεζοδρομημένη αστική πλατεία θεωρείται η Πλατεία Σκεντέρμπεη στα Τίρανα.

Ωστόσο, Σπιανάδα εξακολουθεί να αναγνωρίζεται ως η μεγαλύτερη ενιαία πλατεία στα Βαλκάνια.