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Ο ηθοποιός συνεργάστηκε με τον Τζέιμι Ντινγκ και έφτασε στην ερώτηση των 250.000 δολαρίων κατά τη διάρκεια του επεισοδίου που προβλήθηκε πρόσφατα.

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ο Άφλεκ αναφέρθηκε στη φιλία του με τον Ματ Ντέιμον και αποκάλυψε την τακτική κατανάλωση γευμάτων από γνωστή αλυσίδα εστιατορίων.

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Λίγες μέρες πριν συμπληρώσει τα 54 του χρόνια (στις 15 Αυγούστου), ο Μπεν Άφλεκ συμμετείχε στην πρεμιέρα της 5ης σεζόν του τηλεπαιχνιδιού «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» του αμερικανικού δικτύου ABC, έχοντας στο πλευρό του ως συμπαίκτη τον θρυλικό νικητή του Jeopardy!, Τζέιμι Ντινγκ.

Το επεισόδιο προβλήθηκε την Τετάρτη 22 Ιουλίου, και όπως εύκολα μπορεί να καταλάβει κανείς η συμμετοχή του Μπεν Άφλεκ έγινε φιλανθρωπικούς σκοπούς, καθώς είχε στόχο τη διεκδίκηση ενός εκατομμυρίου δολαρίων για τη μη κερδοσκοπική οργάνωσή του Eastern Congo Initiative.

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O Μπεν Άφλεκ έχει επισκεφθεί τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό αρκετές φορές από το 2007, εστιάζοντας ειδικά στην ανατολική περιοχή της χώρας, η οποία μαστίζεται από συγκρούσεις. Το εκτεταμένο ανθρωπιστικό έργο του στην περιοχή τον οδήγησε να ιδρύσει την Eastern Congo Initiative το 2010.

To 2010 o Μπεν Άφλεκ είχε φτάσει μέχρι τον Λευκό Οίκο για την προβολή και στήριξη του φιλανθρωπικού του έργου στο Κονγκό.

Μπεν Άφλεκ: Ο Ματ Ντέιμον και το junk food

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, το δίδυμο κινήθηκε εξαιρετικά δυναμικά, φτάνοντας μέχρι την ερώτηση των 250.000 δολαρίων. Όταν ο παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ τούς έθεσε την ερώτηση για το ισπανικό φεστιβάλ El Colacho όπου άντρες ντυμένοι διάβολοι πηδούν πάνω από μωρά, ο Άφλεκ αποκάλυψε ότι παρακολούθησε την προηγούμενη εμφάνιση του κολλητού του φίλου, Ματ Ντέιμον, στο ίδιο παιχνίδι.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός, παραδέχτηκε χιουμοριστικά ότι ένιωθε μεγάλη ανασφάλεια και ήθελε να μπορεί να απαντήσει μόνος του, με αποτέλεσμα να διαβάσει περισσότερα για τη ισπανική κουλτούρα ώστε να μην εκτεθεί, αποδίδοντας μάλιστα τα εύσημα στον Ντέιμον.

Ο Μπεν Άφλεκ με την, πρώην σύζυγό του, Τζένιφερ Λόπεζ στα McDonalds.

Σε άλλη στιγμή του παιχνιδιού, όταν κλήθηκαν να απαντήσουν σε μια ερώτηση πολλαπλών επιλογών σχετικά με τα συστατικά ενός σάντουιτς των McDonald’s, ο ηθοποιός προέβη σε μια απρόσμενη και ακομπλεξάριστη ομολογία, λέγοντας στο κοινό: «Τρώω πάρα πολύ McDonald’s — πραγματικά πολύ, συνεχώς». Εξάλλου δεν είναι λίγες οι φορές που οι παπαράτσι τον έχουν απαθανατίσει να παραγγέλνει τα αγαπημένα του γεύματα από τα drive through των καταστημάτων.