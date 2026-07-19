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Ο Ματ Ντέιμον αποκάλυψε την αντίδραση του καλύτερού του φίλου, Μπεν Άφλεκ για την ερμηνεία του στην ταινία «Οδύσσεια».

Οι κριτικοί ήδη εκθειάζουν την ταινία, αλλά ο Ματ Ντέιμον δήλωσε ότι λίγων ανθρώπων τις απόψεις για την «Οδύσσεια» ενδιαφέρεται να μάθει.

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Ένας από αυτούς είναι ο Μπεν Άφλεκ, επί μακρόν συνεργάτης, με τον οποίον γνωρίστηκαν στο σχολείο. Οι δύο ηθοποιοί έχουν περάσει «πολλά μαζί» στην 45χρονη φιλία τους, δήλωσε ο Ντέιμον στο MTV UK, προσθέτοντας: «Είναι μία από τις μεγάλες αγάπες της ζωής μου, θα έλεγα για τον Μπεν».

Ο Ντέιμον είπε πώς όταν ο Άφλεκ είδε την «Οδύσσεια» του τηλεφώνησε. «Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από εκείνον που νομίζω ότι περίμενα 45 χρόνια για να το λάβω. Δεν σταμάτησε να μιλάει επί μια ώρα. Ήταν σαν να είχε δει την ταινία 20 φορές. Κατάλαβε τα πάντα, κάθε λεπτομέρεια, με κάποιο τρόπο τα αφομοίωσε όλα σε μια μόνο προβολή» τόνισε.

Ο Ντέιμον είπε επίσης ότι είχε άγχος να δει την αντίδραση της κόρης του, Ιζαμπέλα (με τη σύζυγο του έχουν αποκτήσει 4 κόρες) καθώς η 20χρονη έχει αποδειχθεί «πολύ αυστηρή κριτής» των ταινιών του στο παρελθόν.

«Είπε: “Μπαμπά, είμαι περήφανη για σένα”», σημείωσε ο Ματ Ντέιμον. «Λοιπόν, αυτό είναι ένα παιδί που κάποτε έκανα μια ταινία με τίτλο “Το Σινικό Τείχος” και την αποκαλεί “Το Τείχος”… Λέει: “Μπαμπά, δεν υπάρχει τίποτα σπουδαίο σε αυτή την ταινία”», πρόσθεσε ο διάσημος ηθοποιός.

Με πληροφορίες από Independent