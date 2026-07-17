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Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένη η 7χρονη από τη Μολδαβία, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της, καθώς και η μόλις έξι μηνών αδερφή της.

Η τραγωδία έχει συγκλονίσει και τη Μολδαβία, με τα μέσα ενημέρωσης της χώρας να προβάλλουν εκτενώς το δυστύχημα και να αναφέρονται στην οικογένεια που ξεκληρίστηκε στις διακοπές της στην Ελλάδα.

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Έκκληση από τη Μολδαβία για οικονομική ενίσχυση

Παράλληλα, η δημοτική αρχή του Στρασένι απηύθυνε δημόσια έκκληση προς τους πολίτες για οικονομική στήριξη της οικογένειας, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα επαναπατρισμού των θυμάτων.

Στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι ο Κονσταντίν Σίρμπου, η σύζυγός του Λουτσία και το έξι μηνών βρέφος τους έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα, ενώ επισημαίνει πως η 7χρονη κόρη τους συνεχίζει να δίνει μάχη για τη ζωή της σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Την ίδια ώρα, φωτογραφίες του άτυχου ζευγαριού κάνουν τον γύρο των social media στη Μολδαβία, με δεκάδες αναρτήσεις να εκφράζουν τη θλίψη για την οικογενειακή τραγωδία και να καλούν σε οικονομική ενίσχυση.

Η 7χρονη, το μοναδικό μέλος της οικογένειας που επέζησε, νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, το πρόσωπο και τον θώρακα, ενώ η κατάσταση της υγείας της παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου – Αγίου Νικολάου, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η οικογένεια συγκρούστηκε με βυτιοφόρο και στη συνέχεια εξετράπη της πορείας του.

Ελεύθερος ο οδηγός του βυτιοφόρου

Σημειώνεται ότι ο 44χρονος οδηγός του βυτιοφόρου που ενεπλάκη στο δυστύχημα αφέθηκε ελεύθερος, έπειτα από προφορική εντολή του εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας βρίσκεται σε εξέλιξη.