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Είκοσι μαθητές δημοτικού σχολείου και ένας καθηγητής έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα, όταν το λεωφορείο που επέβαιναν εξετράπη της πορείας του στα ανατολικά της Ουγκάντα.

Τροχαίο δυστύχημα στην Ουγκάντα

«Ο οδηγός φαίνεται πως έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο βγήκε από το δρόμο, έπεσε πάνω σε μια μεγάλη πέτρα και ανατράπηκε», εξήγησε η αστυνομία μέσω του X, προσθέτοντας ότι έχουν επίσης τραυματισθεί τρεις ενήλικες και παιδιά.

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. @M_Kananura "We wish to confirm that, following the fatal road traffic crash that occurred yesterday evening at Chekwatit Village, Kimawa Parish, Kawowo Sub-county, Kapchorwa District, a total of 21 people, comprising 20 pupils and one adult, have so far been confirmed dead.… pic.twitter.com/MW9ACBwZYu — Uganda Police Force (@PoliceUg) July 17, 2026

Το σχολικό λεωφορείο που ανήκει στο δημοτικό σχολείο King David του Ndejje, το οποίο βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα Καμπάλα, επέστρεφε από εκδρομή στους καταρράκτες Σίπι, στην ανατολική περιφέρεια Καπτσόρουα.

Δυστυχώς, συμβαίνουν πολλά δυστυχήματα στην Ουγκάντα. Σαράντα έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τον Οκτώβριο του 2025 στην Ουγκάντα, μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο λεωφορείων. Σύμφωνα με αστυνομική έκθεση, το 2024 καταγράφηκαν στην Ουγκάντα 4.434 θανατηφόρες συγκρούσεις, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε 5.144 ανθρώπους.