Μαθητές παρασύρθηκαν από κύμα κατά την καθέλκυση πλοίου (Φωτό από βίντεο στο Χ)

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Αναστάτωση προκλήθηκε στην Ολλανδία, όταν μια ομάδα μαθητών γυμνασίου παρασύρθηκε από ισχυρό κύμα κατά τη διάρκεια καθέλκυσης φορτηγού πλοίου. Οι μαθητές είχαν συγκεντρωθεί στις όχθες του καναλιού Winschoterdiep για να παρακολουθήσουν την καθέλκυση ενός σκάφους 90 μέτρων, όταν η ξαφνική μετατόπιση μεγάλου όγκου νερού δημιούργησε ένα κύμα που έπληξε την ακτή, παρασύροντάς τους στο νερό. Ευτυχώς, παρά το σοκ, δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί.

Παρασύρθηκαν από κύμα την ώρα που έβλεπαν καθέλκυση πλοίου

Όπως αποτυπώνεται σε βίντεο που τραβήχτηκε από μαθητή που βρισκόταν στο σημείο, οι έφηβοι προσπάθησαν να απομακρυνθούν, χωρίς όμως να προλάβουν να αποφύγουν το κύμα, το οποίο «κατάπιε» την όχθη και παρέσυρε και τον ίδιο τον νεαρό.

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Students Run for Safety as Massive Wave From Cargo Ship Launch Soaks Spectators in Netherlands pic.twitter.com/HvmQU7CANR — Iamelizabeth (@elizabethblogng) June 14, 2026

Το κύμα, το οποίο προκλήθηκε από τη μετακίνηση του πλοίου μέσα στο κανάλι, είχε τέτοια ένταση που δημιούργησε συνθήκες παρόμοιες με μικρό «τσουνάμι», πλημμυρίζοντας το γρασίδι και την όχθη.

Παρά την ένταση του περιστατικού, οι μαθητές υπέστησαν μόνο ελαφρούς τραυματισμούς και μικροεκδορές, ενώ αρκετοί βρέθηκαν απλώς βρεγμένοι, συμπεριλαμβανομένων των κινητών τους τηλεφώνων.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο εκπαιδευτικός που συνόδευε την ομάδα είχε προειδοποιήσει για τον πιθανό κίνδυνο από τα κύματα που δημιουργούνται κατά την καθέλκυση, ωστόσο οι μαθητές δεν φαίνεται να έδωσαν την απαιτούμενη προσοχή.

Μετά το απρόοπτο περιστατικό, οι μαθητές αντιμετώπισαν με ψυχραιμία και χιούμορ την εμπειρία τους, παρά το απρόσμενο «μπάνιο» στο κανάλι.